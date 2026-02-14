Free apporte de nombreux changements sur ses offres prépayées

Après le retrait de Bouygues Telecom du marché du prépayé, Free a lancé durant l’été 2025 ses premières formules. 7 mois plus tard, l’opérateur revoit en profondeur sa grille d’offres prépayées à la faveur d’un ensemble de modifications qui touchent aussi bien le fonctionnement des recharges que l’enrichissement de certains pass.

Free fait évoluer ses offres Prépayé avec une série d’ajustements qui touchent à la durée de validité des recharges, aux destinations incluses pour les appels et l’internet mobile, mais aussi à la suppression de certains Pass. Voici les principaux changements révélés par le petit fouineur de la communauté Free, Tiino-X83.

Premier enseignement, la règle qui régissait jusqu’ici la suppression automatique d’une ligne après une période de non-recharge est profondément bouleversée. Là où la résiliation intervenait 30 jours après la dernière recharge, elle est désormais fixée à 11 mois, offrant une marge bien plus large aux utilisateurs qui rechargent moins fréquemment leur crédit. Free fait néanmoins une exception : pour les Pass Nationaux ainsi que pour les Pass vers le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, la période de résiliation automatique reste limitée à 30 jours.

Les Pass dits L (300 Go à 14,99€) et XL (350 Go à 19,99€/mois dont 22Go depuis 110 destinations), qui sont les plus complets de la gamme, voient leur couverture d’appels étendue. Ils incluent désormais les appels vers les fixes et mobiles non seulement depuis la métropole mais aussi depuis des destinations très prisées des voyageurs ou des familles d’expatriés : États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Moldavie, Ukraine et Israël. Ces communications sont prises en charge vers les lignes d’un même pays ainsi que vers la France métropolitaine, élargissant significativement la portée des forfaits les plus haut de gamme.

Nouvelles destinations Internet incluses

Sur la data mobile comprise dans les Pass, Free ajoute plusieurs pays à la liste des zones où l’accès à Internet est inclus : Moldavie, Palaos, Tanzanie et Viet Nam rejoignent ainsi les destinations couvertes. À l’inverse, Saint-Pierre-et-Miquelon est retiré de la liste des lieux bénéficiant de l’Internet inclus, une décision qui pourrait surprendre certains voyageurs compte tenu de la proximité géographique avec la métropole.

Suppression de certains Pass et ajustements spécifiques

La mise à jour de l’offre s’accompagne également de la suppression pure et simple de plusieurs Pass destinés à des pays africains : Cameroun, Madagascar, Mali et Sénégal ne figurent plus dans l’éventail des options proposées par Free Prépayé. Il s’agit d’un recul notable de la présence commerciale de l’opérateur sur ces destinations, qui pourraient désormais nécessiter d’autres solutions ou recharges spécifiques pour les utilisateurs concernés. Un autre point d’attention concerne le Pass Tunisie : l’opérateur Orange Tunisie n’est plus inclus dans les appels compris dans ce Pass. En marge de ces changements de contenu et de validité des Pass, Free indique que plusieurs tarifs à l’international ont été mis à jour, les clients qui souhaitent comprendre ces nouveaux prix, peuvent consulter la brochure tarifaire officielle de Free Prépayé.

