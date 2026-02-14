Free affiche soudainement une chaîne premium comme atout majeur directement dans ses offres Freebox Ultra, la vitrine est renforcée mais…

Alors que les Jeux olympiques d’hiver 2026 battent déjà leur plein, Free met en avant un atout sportif inclus dans ses offres Freebox Ultra et Ultra Essentiel pour attirer de nouveaux abonnés. L’opérateur valorise désormais l’inclusion d’Eurosport 1, laquelle est loin d’être nouvelle.

Free met désormais en avant un atout bien précis sur la page de présentation de ses offres Freebox Ultra et Ultra Essentiel : l’inclusion d’Eurosport 1. Sur son site, l’opérateur affiche clairement la chaîne sportive aux côtés des arguments commerciaux de ses box haut de gamme dans leur fiche de présentation, il est désormais clairement indiqué “Eurosport 1″en plus des “340 chaînes TV incluses dont dont TV by Canal”.

Par ailleurs, dans un bandeau dédié, Free précise qu’Eurosport 1 est incluse avec les Freebox Ultra et Ultra Essentiel afin de “ne rien rater des Jeux Olympiques”. Une manière d’exploiter l’actualité sportive pour renforcer l’attractivité de ses offres fibre 8 Gbit/s et Wi-Fi 7. Aujourd’hui, chez Free, seule Eurosport 1 est accessible en direct sur les Freebox, disponible également via le Pack Famille by Canal+ Eurosport 1 à 4,99€/mois. L’opérateur a réussi à maintenir cette présence après la fin du contrat de distribution des chaînes Eurosport par Canal+ fin 2024, grâce à un accord conclu directement avec Warner Bros. Discovery. Les abonnés Freebox Ultra, Révolution avec TV by Canal, ou encore Delta qui bénéficiaient jadis de cette chaîne de manière incluse dans leur offre, continuent ainsi depuis d’en profiter sans surcoût.

En revanche, l’accès à Eurosport 2 est depuis conditionné à une souscription supplémentaire, ce que certains abonnés regrettent puisqu’ils en profitaient sans surcoût grâce à TV by Canal quand Canal+ distribuait la chaîne. Les clients Freebox doivent passer par l’option Sport de HBO Max pour en bénéficier. Free propose d’ailleurs actuellement un mois offert à certains abonnés Freebox Ultra et Révolution Light pour tester cette option.

Côté concurrence, la situation diffère notamment chez Orange. Les chaînes Eurosport y ont récemment fait leur retour à la suite d’un nouvel accord signé avec Warner Bros. Discovery. Désormais, Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport 360 sont de nouveau distribuées en direct sur les Livebox. Les abonnés Orange peuvent ainsi accéder à l’ensemble du dispositif Eurosport linéaire sans passer par une application tierce. Dans ce contexte, Free met en avant ce qu’il peut proposer de manière incluse. Une stratégie qui souligne aussi des différences de distribution entre les opérateurs sur un contenu premium convoité à l’approche des grands événements sportifs.

