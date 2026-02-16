Universal+ annonce une refonte de son bouquet avec une nouvelle chaîne et une évolution, inclus pour beaucoup d’abonnés Freebox

La chaîne E! va laisser place à Bravo, et SYFY se transformera en SciFi dès le 17 mars.

C’est un virage stratégique pour l’offre Universal+ incluse pour de nombreux abonnés Freebox (Ultra, Delta, Pop avec TV by Canal et Révolution avec TV by Canal). À compter du 17 mars 2026, le groupe américain NBCUniversal remaniera en profondeur son bouquet en France avec une double évolution révélée ce 16 février par le groupe. La volonté affichée est d’aligner le marché français sur ses standards mondiaux tout en musclant son positionnement sur la télé-réalité premium et la science-fiction.

La fin d’E!, l’arrivée du poids lourd Bravo

La transformation la plus symbolique concerne E!, qui cède définitivement sa place à Bravo. Véritable institution aux États-Unis, déjà déployée au Canada, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande, Bravo est considérée comme la référence mondiale de la télé-réalité haut de gamme et des franchises à succès.

Ces derniers mois, E! avait déjà amorcé le mouvement en intégrant davantage de programmes estampillés Bravo. Le changement va donc devenir désormais total. Les abonnés français pourront retrouver des marques fortes comme The Real Housewives of Beverly Hills, la franchise Below Deck (Méditerranée, Sailing Yacht, Australie), Southern Hospitality ou encore de nouveaux formats comme Bravo’s Love Hotel et Next Gen.

« L’offre de divertissement que propose Universal+ en France monte en puissance avec le lancement de Bravo et l’arrivée de SciFi », explique Hendrik McDermott, directeur général réseaux EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et activités internationales grand public chez NBCUniversal. Le dirigeant promet davantage de contenus incontournables et de franchises emblématiques pour le public français.

Autre évolution majeure : SYFY change de nom et devient SciFi. Si l’ADN reste identique, la chaîne adopte une nouvelle identité visuelle et entend renforcer son attractivité. Elle enrichira sa grille avec des nouveautés exclusives, parmi lesquelles War of the Kingdoms, proposée en intégralité en streaming, Domino Day ou encore la saison 2 de The Librarians: The Next Chapter attendue dans l’année. Pour les abonnés Freebox concernés par l’inclusion d’Universal+ mais aussi les autres qui sont abonnés au bouquet via un abonnement payant (5,99€/mois), la bascule se fera automatiquement le 17 mars 2026, sans manipulation ni surcoût. L’offre Universal+, qui comprend également 13ÈME RUE et DreamWorks, est aussi distribuée en France via SFR, Bouygues Telecom, Orange, Prime Video et Molotov, mais toujours pas via Canal+.

