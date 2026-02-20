C’est officiel, Free Mobile obtient ses premières autorisations pour émettre en 5G 2100 MHz et peut passer à l’action

Pour l’heure, Paris constitue la première zone de déploiement de la 5G 2100 MHz de Free Mobile. Pas moins de 38 sites sont désormais autorisés à émettre.

Free Mobile franchit une nouvelle étape dans l’évolution de son réseau. L’Agence nationale des fréquences vient d’accorder à l’opérateur ses toutes premières autorisations pour émettre en 5G sur la bande 2100 MHz. Au total, 38 sites sont désormais autorisés, tous situés à Paris. Une confirmation officielle qui valide le début du déploiement évoqué récemment par l’opérateur.

L’information apparaît dans la dernière mise à jour de l’OpenData Cartoradio de l’ANFR. Pour la première fois, la bande « 5G NR 2100 » est associée à Free Mobile, avec 38 autorisations accordées et approuvées. Lors du précédent observatoire publié en janvier, aucune autorisation de ce type n’était encore recensée, ce qui confirme que le déploiement vient tout juste de débuter.

Ces sites sont tous concentrés dans la capitale, notamment dans les 7e, 15e et 16e arrondissements ainsi que dans les zones limitrophes d’Issy-les-Moulineaux. Ce choix n’est pas anodin : Paris constitue le terrain privilégié pour tester et déployer les évolutions technologiques les plus avancées du réseau mobile, en raison de sa forte densité d’utilisateurs et de la modernisation de ses infrastructures.

Cette apparition dans les bases de données de l’ANFR vient confirmer concrètement les informations récemment introduites par Free dans sa brochure tarifaire, où l’opérateur mentionne désormais explicitement la 5G en 2100 MHz. Free indiquait alors que cette fréquence était « en cours de déploiement », sans calendrier précis ni communication officielle.

Avec ces 38 autorisations désormais visibles, le déploiement entre dans une phase opérationnelle réelle. La bande 2100 MHz représente une évolution stratégique pour Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR ayant fait ce choix depuis le début du déploiement de la 5G, Orange aussi mais à moindre mesure. Jusqu’à présent, l’opérateur de Xavier Niel exploitait la 5G sur les bandes 700 MHz et 3,5 GHz. L’ajout du 2100 MHz permet de compléter cette architecture et d’introduire une nouvelle couche de fréquences offrant un équilibre optimal entre couverture et capacité. Ce déploiement s’inscrit également dans une évolution plus large du réseau Free Mobile, qui prépare une agrégation triple bande combinant le 700 MHz, le 2100 MHz et le 3,5 GHz. Cette architecture permettra d’améliorer sensiblement les performances globales, notamment dans les zones urbaines denses.

Source : merci à VacheGTI (RNC Mobile) et Ludo Hum

