Free lance des soldes réservées aux abonnés Freebox, avec de grosses remises sur des Smart TV Samsung

Les soldes débarquent sur la boutique de Smart TV proposée aux abonnés Freebox.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : Free propose actuellement des remises allant jusqu’à 300€ sur une sélection de téléviseurs Samsung 4K dans sa boutique en ligne. Ces offres permettent de s’équiper d’un grand écran à tarif réduit, tout en profitant du paiement en 30 fois sans frais. Valables jusqu’au 3 février 2026, elles concernent plusieurs gammes, dont la désormais bien connue The Frame, avec la possibilité de régler à tout moment le reste à charge après l’achat. Voici la liste des modèles et des réductions appliquées :

The Frame QLED 2025 55 pouces : 300€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 299€ puis 19.99€/mois pendant trente mois

Q7FA QLED 43 pouces : 50€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 99€ puis 9.99€/mois pendant trente mois

Q7FA QLED 50 pouces : 70€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 129€ puis 9.99€/mois pendant trente mois

Q7FA QLED 55 pouces : 150€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 149€ puis 9.99€/mois pendant trente mois

Q7FA QLED 65 pouces : 150€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 179€ puis 13.99€/mois pendant trente mois

Q7FA QLED 75 pouces : 200€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 259€ puis 17.99€/mois pendant trente mois

Q7FA QLED 85 pouces : 100€ de remise immédiate, soit un prix final à la commande de 379€ puis 23.99€/mois pendant trente mois

Ces modèles intègrent nativement l’application Free TV, qui donne accès aux chaînes incluses dans votre abonnement Freebox. Pour découvrir comment accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo détaillé. Vous pouvez y accéder directement depuis votre espace abonné Freebox : connectez-vous, cliquez sur “Télévision”, puis sur “Smart TV Samsung”.

Quelques conditions sont à respecter pour profiter de ces offres avantageuses. Tout d’abord, il est nécessaire de posséder une carte bancaire pour effectuer le premier paiement de votre commande, les mensualités étant ensuite prélevées directement sur votre facture Freebox. Il est également impossible de passer commande si vous avez des impayés chez Free, ce qui reste assez logique.

Enfin, une condition moins connue s’applique : il faut être abonné Freebox depuis au moins 14 mois consécutifs pour que la section Smart TV apparaisse dans votre espace abonné. Autrement dit, si vous venez de souscrire à une Freebox, vous devrez patienter un peu plus d’un an avant de pouvoir bénéficier de ces offres.

