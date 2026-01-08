5G : Free Mobile réussit de justesse à tenir ses obligations sur la bande 3,5 GHz comme Bouygues, SFR loupe le coche

Toujours premier sur la 5G au global, l’opérateur a rempli ses obligations sur la bande 3,5 GHz

Free Mobile poursuit le déploiement de son réseau 5G, avec un enjeu clé ces derniers mois : atteindre le seuil réglementaire imposé sur la bande 3,5 GHz, considérée comme la plus stratégique pour les très hauts débits mobiles. D’après le dernier observatoire de l’ANFR arrêté au 1er janvier 2026, l’opérateur compte désormais 10 533 sites 5G techniquement opérationnels sur cette fréquence en métropole. Un chiffre qui lui permet de franchir de justesse le seuil des 10 500 sites exigé par l’Arcep avant la fin de l’année.

Du côté des autres opérateurs, Bouygues Telecom a également dépassé cette barre, avec désormais 10 731 sites actifs en 3,5 GHz. La situation est plus contrastée pour SFR, qui affiche 10 449 sites opérationnels, soit 51 de moins que l’objectif fixé. Un écart limité, qui devrait être comblé rapidement. Orange, de son côté, n’était pas concerné par cette course de dernière minute, l’opérateur disposant déjà de 13 523 sites 3,5 GHz, bien au-delà de ses obligations.

Sur le seul mois de décembre, Free Mobile s’est distingué par une accélération marquée, avec l’activation de 373 nouveaux sites 5G en 3,5 GHz. Il s’agit de la progression mensuelle la plus élevée du marché, devant Bouygues Telecom (+247), Orange (+212) et SFR (+213). Free arrive donc à la troisième place, après avoir longtemps occupé la quatrième en termes de sites 3.5 GHz actifs. Cependant, l’essentiel est désormais acquis avec le respect des obligations réglementaires.

Free toujours largement en tête sur le nombre total de sites 5G

Ce positionnement plus modeste sur la bande 3,5 GHz ne remet toutefois pas en cause un autre indicateur clé. Toutes fréquences confondues, Free Mobile conserve une nette avance en nombre total de sites 5G en service. Au 1er décembre, l’ANFR recensait :

Free Mobile : 22 541 sites 5G techniquement opérationnels

Bouygues Telecom : 17 654

SFR : 16 078

Orange : 15 898

Cette avance s’explique en grande partie par l’exploitation massive de la bande 700 MHz, une fréquence basse qui permet une couverture étendue du territoire, au prix de débits inférieurs à ceux du 3,5 GHz. Free n’exploite en revanche pas la bande 2,1 GHz en 5G, contrairement à Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Au 1er décembre, Orange reste d’ailleurs le seul opérateur à utiliser l’ensemble des trois bandes 5G autorisées en France (700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz). Free Mobile se limite pour sa part aux bandes 700 MHz et 3,5 GHz, tandis que SFR et Bouygues Telecom s’appuient sur la combinaison 2,1 GHz et 3,5 GHz.

