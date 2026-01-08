Free apporte des précisions sur l’arrêt de diffusion de LCP et Public Sénat sur les Freebox et ailleurs

Suite à l’arrêt de diffusion des flux 24h sur 24 de LCP et Public Sénat, l’opérateur explique les raisons derrière l’arrêt.

Nous vous rapportions en début de semaine les arrêts des flux seuls de LCP- Assemblée Nationale et de Public Sénat, avec un message apparaissant sur les Freebox et les applications Free TV indiquant qu’il faudrait désormais se rendre sur le canal 8 pour accéder aux contenus de ces deux chaînes. L’opérateur a tenu à apporter plusieurs précisions sur cet arrêt.

Tout d’abord, il précise que “Free n’a pas pris la décision de supprimer les canaux 24/24 de LCP-AN et Public Sénat. Il s’agit d’une décision unilatérale prise par les éditeurs qui s’applique à l’ensemble des opérateurs et pas uniquement à Free.” Il a en effet été observé que le flux s’arrêtait également chez Orange, Bouygues et SFR. La fermeture est intervenue au 1er janvier 2026, suite à la décision des éditeurs et les chaînes étaient toujours diffusées jusqu’aux fêtes de fin d’année.

“Free a diffusé le message des éditeurs affiché à l’écran qui redirige explicitement les abonnés vers le canal 8 de la TNT et continue de diffuser les programmes de LCP et de Public Sénat” précise l’opérateur, tout en rappelant qu’il a “renforcé la visibilité de ces chaînes en 2025 en améliorant leur positionnement au sein du plan de service avec la création d’une rubrique dédiée « Information française ». Free reste pleinement engagé dans la diffusion des chaînes parlementaires.“

