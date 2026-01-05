Free TV : “arrêt de la chaîne” annoncé pour un flux vieux de 17 ans, où retrouver les contenus

Le flux seul de Public Sénat, disponible sur les Freebox et sur Free TV, s’arrête. Heureusement, les habitués peuvent encore retrouver les programmes diffusés sur un autre canal.

Sur le canal 168, hébergeant la diffusion du flux 24h sur 24 de Public Sénat, s’affiche désormais un message clair : “Arrêt de la chaîne”. Les abonnés Free TV habitués à visionner les contenus de la chaîne sont invités à se rendre sur le canal 8, que la chaîne dédiée à la chambre haute du parlement Français partage avec LCP.

La chaîne a toujours eu un statut particulier, instaurée en 2000 elle partage depuis un canal avec LCP. Cependant, en janvier 2008, le site internet de Public Sénat a lancé un flux 24/24h. Flux qui a été repris quelques mois plus tard, le 16 juillet 2008, sur l’ADSL et en premier sur les Freebox. Cependant, ce flux est donc désormais arrêté sur Free TV, et il faudra donc se tourner vers son temps d’antenne partagé (à temps égal) avec LCP sur le canal 8 ou sur le portail de replay.

