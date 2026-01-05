Refonte complète de RNC Mobile, tous les chasseurs d’antennes ont droit à la nouvelle version de l’application et à ses changements

La bêta-test est terminée et vous pouvez désormais profiter de la toute nouvelle version de RNC Mobile pour démarrer l’année.

Après plusieurs semaines de tests intensifs, RNC Mobile passe un nouveau cap avec la mise à disposition officielle de sa version 5 pour le grand public. L’application est désormais accessible à tous sur le Play Store de Google, mais aussi en téléchargement direct via APK depuis le site officiel. La version déployée est la 5.4.7-27628, aboutissement d’un long travail de développement et de retours terrain.

Cette sortie marque surtout la fin de la phase bêta, rendue possible grâce à l’implication active de nombreux utilisateurs. Les développeurs tiennent d’ailleurs à saluer la contribution des bêta-testeurs, dont les retours ont permis d’affiner les fonctionnalités, corriger les derniers défauts et stabiliser l’application avant son lancement grand public.

Une évolution majeure pour l’application de référence des passionnés réseau

Avec sa version 5, RNC Mobile ne se contente pas d’une simple mise à jour. L’application évolue en profondeur, avec une approche plus professionnelle, plus modulable et toujours orientée vers l’analyse fine du réseau mobile, en particulier pour les abonnés Free Mobile et les chasseurs d’antennes.

L’une des grandes nouveautés est la création d’un compte RNC Mobile, possible via Google ou Discord. Celui-ci permet de sauvegarder et restaurer automatiquement les journaux, speedtests, contributions et photos, offrant une continuité bienvenue entre appareils et installations.

La version 5 introduit un fonctionnement par cartes, qui permet à chaque utilisateur de personnaliser l’affichage du moniteur radio et du moteur de Speedtest selon ses besoins. Cette modularité facilite aussi bien le suivi quotidien du réseau que les analyses plus poussées sur le terrain.

Le nouveau moteur de Speedtest, désormais compatible Android 15 et versions ultérieures, apporte un niveau de contrôle supplémentaire avec la possibilité de choisir le nombre de threads pour l’upload. L’historique des speedtests et les statistiques d’utilisation radio ont également été enrichis pour une lecture plus précise des performances dans le temps. Les zones d’exclusion s’étendent désormais aux tests de débit, afin d’affiner encore les analyses.

Des outils toujours plus précis pour la chasse aux antennes

Les utilisateurs les plus techniques apprécieront les nombreuses améliorations dédiées à l’identification des sites radio. RNC Mobile intègre désormais le TA (Timing Advance) dans le mode chasse, avec un calcul automatique du multiplicateur sur les sites déjà identifiés. Le profil d’élévation est directement accessible dans le moniteur, tandis que le moteur de recherche cartographique gagne en efficacité.

Le mode voiture a également été optimisé pour les relevés en mobilité, confirmant la volonté de faire de RNC Mobile un véritable outil de terrain. Cette version 5 apporte aussi plusieurs évolutions orientées confort et collaboration. Une messagerie interne avec notifications fait son apparition, la galerie photo a été entièrement revue, et de nouveaux icônes de notification permettent d’identifier rapidement la technologie et la fréquence utilisées.

Avec cette mise à disposition officielle, RNC Mobile confirme son statut d’outil de référence pour comprendre, analyser et cartographier les performances du réseau mobile. Une version 5 aboutie, fruit d’un travail collectif, désormais ouverte à tous. Enfin, comme tout outil communautaire, les retours sont appréciés et RNC Mobile invite à “remonter les bugs via ce forum sur notre Discord (cliquez ce lien d’invitation pour le rejoindre) ou en envoyant un message privé via la messagerie interne de l’application“. A noter également que le site de RNC a également été revu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox