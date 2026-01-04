Les nouveautés de la semaine chez Free : 8 chaînes offertes sur les Freebox mais clap de fin pour 11 autres, les forfaits Free Mobile s’enrichissent, une baisse de tarif etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une panne, une promo ou une mise en clair, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile abaisse l’une de ses tarifications pour ses abonnés

Conformément à la réglementation européenne sur le roaming, Free Mobile ajuste à la baisse le prix de la data facturée au-delà de l’enveloppe incluse en Europe. Dans sa nouvelle brochure tarifaire entrée en vigueur le 1er janvier 2026, le tarif passe de 0,0015 € à 0,0013 € par Mo, aussi bien pour le forfait Free 350 Go (au-delà des 35 Go en Europe) que pour la Série Free.

Nouveau : Free Mobile inclut désormais appels, SMS, MMS et data dans deux nouveaux pays sur tous ses forfaits

Depuis le 1er janvier 2026, l’Ukraine et la Moldavie ont officiellement intégré la zone de roaming gratuite de l’Union européenne. Une évolution qui permet aux abonnés Free Mobile d’utiliser leur forfait dans ces deux pays sans surcoût, selon le principe du « roam like at home », avec appels, SMS et internet mobile inclus.

Nouveautés Freebox TV

C’est désormais fini pour six autres chaînes sur les Freebox, adieu Game One, Paramount Network, BET et J-One

La vague de fermetures annoncée par Paramount se poursuit. Après les premières disparitions, six nouvelles chaînes cessent définitivement d’émettre sur les Freebox et chez les autres distributeurs, confirmant le retrait massif du groupe du paysage audiovisuel français.

C’est fini pour MTV Hits, MTV 00s, MTV 80s, MTV 90s et MTV Club

Depuis le 31 décembre, cinq déclinaisons de MTV ont cessé d’émettre sur les Freebox. Si elles restent encore visibles dans la zapliste de Freebox TV et Free TV, un message indique clairement leur arrêt définitif.

De nombreuses chaînes offertes sur Freebox TV jusqu’en février

Free met au clair, depuis le 29 décembre et jusqu’au 21 février, huit chaînes françaises habituellement payantes, proposées par le groupe M6. L’opération concerne principalement les abonnés Freebox Mini 4K, One, Crystal et Pop, les autres offres avec TV by Canal intégrant déjà ces chaînes. Les voici : Paris Première (canal 28), Téva (canal 53), M6 Music (canal 64), Canal J (canal 149), Tiji (canal 142), MCM (canal 87), RFM TV (canal 261) et MCM Top (canal 271)

Les annonces de la semaine

Canal+ révèle la durée de son nouveau replay inclus sur la Freebox Ultra et accessible sur la Pop

Canal+ apporte enfin une précision attendue concernant le replay de Canal+ La Chaîne. Les programmes diffusés sont désormais disponibles pendant 30 jours après leur diffusion. Ce délai s’applique aussi bien aux abonnés Freebox Ultra, pour lesquels la chaîne est incluse, qu’aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel ayant souscrit à l’option dédiée.

