C’est parti pour les chaines offertes jusqu’en février aux abonnés Free

La fin de l’année se termine bien sur Freebox TV avec de nombreuses chaînes offertes dès le 29 décembre.

Comme nous vous l’annoncions il y a une quinzaine de jours, Free met au clair depuis aujourd’hui et jusqu’au 21 février 8 chaînes françaises. Ces chaînes, habituellement payantes, sont proposées par le groupe M6, fidèle à son habitude de lancer ce type d’opération chaque année. Voici la liste complète des chaînes offertes :

Paris Première sur le canal 28 de Freebox TV

sur le canal 28 de Freebox TV Téva sur le canal 53

sur le canal 53 M6 Music sur le canal 64

sur le canal 64 Canal J sur le canal 149

sur le canal 149 Tiji sur le canal 142

sur le canal 142 MCM sur le canal 87

sur le canal 87 RFM TV sur le canal 261

sur le canal 261 MCM Top sur le canal 271

Cette mise au clair concerne principalement les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop, car ces chaînes sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal, Freebox Delta et Freebox Ultra. A noter que cette opération n’est pas disponible pour les abonnés non-Free qui disposent de l’application Free TV.

Pour en profiter, aucune manipulation n’est nécessaire. Rendez-vous simplement sur les canaux correspondants jusqu’au 2 février.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox