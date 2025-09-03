Free annonce offrir Canal+ durant 12 mois à certains abonnés Freebox

Canal+ Live est offert à certains abonnés Freebox, dont la Freebox Delta, durant 2 mois.

Free envoie actuellement un mail aux abonnés Freebox Delta ( et peut être d’autres mais nous n’avons pas encore le périmètre de cette offre) pour leur annoncer un très beau cadeau puisque la chaîne Canal+ Live est offerte durant 12 mois et sans engagement. Cette offre s’ajoute à celle proposant HBO MAX durant 1 mois et que nous vous avons annoncé la semaine dernière.

Pour en profiter, rendez-vous sur votre Espace Abonné, rubrique Télévision > CANAL+. Un IBAN vous sera demandé par CANAL+ lors de la création de votre compte CANAL+. Rassurez-vous, ce moyen de paiement ne sera utilisé qu’en cas de souscription à des options payantes.

Je l’active

À la fin des 12 mois, votre accès à CANAL+ LA CHAINE EN LIVE prendra fin automatiquement. Si vous souhaitez continuer de profiter de CANAL+ LA CHAINE EN LIVE, vous devrez souscrire un nouvel abonnement.

​Le mail envoyé par Free :

