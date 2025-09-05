Free annonce « des surprises » dans les prochains trimestres, qu’attendez-vous ?

Nouveau Player TV, offres innovantes, services inédits ou options incluses ? Free promet des nouveautés d’ici la fin de l’année et en 2026. Univers Freebox vous propose un sondage pour savoir ce que vous attendez le plus.

En hausse sur ses revenus mais en stagnation sur le recrutement d’abonnés fixes et mobiles depuis le début de l’année, l’opérateur ne semble pas inquiet. Free privilégie désormais la création de valeur, quitte à ne plus occuper systématiquement la première place sur le terrain commercial. Mais l’innovation reste au cœur de sa stratégie, un domaine où Orange, Bouygues Telecom et SFR ont fortement accéléré ces derniers mois.

Lors de la présentation de ses résultats semestriels la semaine dernière, la direction de Free l’a confirmé : “On se retrouve obligé de réagir, d’innover… Et vous verrez dans les trimestres à venir les surprises que l’on vous réserve.”

Reste à savoir de quoi il s’agira. Contrairement à la Freebox Ultra édition limitée, avec coque rouge transparente et bandeau LED personnalisable lancée fin 2024 pour marquer l’anniversaire de la marque, les prochaines annonces devraient viser à fidéliser la base d’abonnés tout en relançant la conquête commerciale. Univers Freebox vous soumet aujourd’hui un nouveau sondage afin de savoir ce que vous attendez le plus de l’opérateur ?

····· Sondage Free annonce « des surprises » dans les prochains trimestres, qu’attendez-vous ? Le nouveau Player TV Freebox super puissant

Le lancement d’un service jamais vu sur les Freebox

Une nouvelle offre fixe ou mobile innovante

Des enrichissements comme une option inédite ou un service offert à tous les abonnés

L’eSIM Free Mobile sur l’Apple Watch

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox