Fibrer sa nouvelle maison : Orange facilite le raccordement dès la construction de votre logement

Orange Concessions propose le service “Mon domicile Fibré” pour accompagner les particuliers qui construisent leur maison. L’opérateur propose plusieurs formules, de l’aide à distance jusqu’à une prise en charge complète, afin de préparer le raccordement à la fibre dès la construction et éviter les démarches complexes.

Lorsqu’on construit une maison neuve, il ne suffit pas de penser à l’électricité ou à l’eau : il faut aussi prévoir le raccordement au réseau internet en fibre optique. Cela passe par l’adduction télécom, c’est-à-dire la mise en place de conduits souterrains (des gaines) ou de poteaux permettant de relier le logement au réseau public existant. En clair, il s’agit de rendre la maison « raccordable » à la fibre dès sa construction.

Pour simplifier ces démarches souvent techniques et administratives, Orange Concessions lance le service Mon domicile Fibré dans les zones où il est opérateur d’infrastructure. Cette offre propose trois niveaux d’accompagnement pour la mise en place de l’adduction télécom, allant de l’autonomie complète à une prise en charge quasi intégrale.

Offre Liberté – 360 € : elle comprend les prestations de base nécessaires pour rendre la maison raccordable. Orange fournit un plan précis indiquant le point d’accès au réseau le plus proche, mais le client doit organiser lui-même les travaux et gérer l’ensemble de l’administratif.

Offre Simplicité – 600 € : en plus des services de l’offre Liberté, elle inclut une visite du chantier, un avant-projet simplifié et un accompagnement dans les démarches administratives, notamment pour les déclarations de travaux de génie civil (terrassement, creusement de tranchées, etc.).

Offre Sérénité – 800 € : elle ajoute à l’offre Simplicité une étude technique complète des travaux, la prise en charge intégrale de l’administratif, la mise en relation avec des entreprises de travaux partenaires, ainsi que l’élaboration et le suivi des documents de fin de chantier. Cela comprend aussi les autorisations nécessaires auprès des services de voirie et la gestion des contraintes liées à la présence éventuelle d’amiante dans le sol.

Dans tous les cas, Orange Concessions assure un contrôle en fin de chantier, délivre un certificat de conformité et enregistre l’adresse dans la base nationale. Cela permet ensuite aux fournisseurs d’accès internet (SFR, Bouygues Telecom, Free, Orange…) de proposer leurs offres fibre au nouveau logement.

Pour le moment, Mon domicile Fibré est disponible sur certains réseaux d’initiative publique (RIP) opérés par Orange Concessions : Mayenne Fibre, Orne Département THD, Laval THD, Haute-Saône Fibre et Var Très Haut Débit. L’opérateur prévoit d’étendre ce service progressivement à l’ensemble de ses réseaux.

Source : via Alloforfait

