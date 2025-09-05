Abonnés Freebox : trois nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement avec Amazon Prime, avec deux licences renommées

La stratégie s’invite dans le catalogue Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 3 nouveaux venus à son offre. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel et disponible en option pour les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Dungeon and Dragons : Ravenloft Series plonge les joueurs dans deux aventures emblématiques mêlant horreur gothique et mystères égyptiens. Dans Ravenloft: Strahd’s Possession, votre groupe est attiré dans le sombre domaine de Barovie, dominé par le charismatique et redoutable comte Strahd Von Zarovich, maître incontesté de Ravenloft et seigneur d’un royaume où s’opposer à lui revient à défier la mort elle-même. Sa suite, Ravenloft: Stone Prophet, transporte les aventuriers dans le désert maudit de Har’Akir, où règne encore l’ombre du pharaon Anhktepot, condamné par les dieux et semant la mort sur son passage. Entre tempêtes de sable, créatures surnaturelles et énigmes gravées dans d’antiques hiéroglyphes, votre seule chance de survie repose sur la quête du mystérieux Stone Prophet. Formez votre groupe, maniez armes et magie, et préparez-vous à affronter une galerie de monstres terrifiants dans ce décor unique inspiré de l’univers Dungeons & Dragons.

Sid Meier’s Civilization IV est un jeu de stratégie au tour par tour qui enrichit la célèbre série en introduisant des nouveautés majeures comme la propagation des religions et les Grands Personnages aux capacités uniques. Lancé avec 18 civilisations jouables et plusieurs leaders par nation, il permet aux joueurs de diriger leur peuple depuis l’an 4000 avant J.-C. jusqu’en 2050, en visant l’une des six conditions de victoire (conquête, culture, diplomatie, domination, science ou temps). Chaque civilisation et leader offre des avantages spécifiques influençant la stratégie à adopter. La Complete Edition regroupe le jeu de base ainsi que ses trois extensions : Warlords, Beyond the Sword et Colonization.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Into the Breach est un jeu de stratégie au tour par tour où l’humanité, au bord de l’extinction, doit faire face à des créatures géantes surgissant des profondeurs de la Terre. Aux commandes de méchas futuristes, vous menez des escouades dans des combats tactiques où chaque décision est cruciale. Conçu par les créateurs de FTL: Faster Than Light, le jeu renouvelle sans cesse l’expérience grâce à des missions générées aléatoirement, offrant à chaque tentative un défi unique pour repousser la menace extraterrestre et sauver les derniers vestiges de la civilisation.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox