Xavier Niel : « Je me plante tout le temps » (et il le prouve)

Clin d’oeil : Le fondateur de Free a donné en toute légèreté une leçon d’échec dans le nouvel épisode de The Bridge sur YouTube. Le groupe M6 se souvient encore de son dernier raté.

Invité surprise du talk The Bridge (saison 2, épisode 4) sur la chaîne YouTube ESN Media, Xavier Niel a livré un moment aussi instructif que savoureux : « je me plante tout le temps », a-t-il assumé, exemples à l’appui.

Aux côtés de l’animateur Sébastien Abdelhamid et du Bleu du Real Madrid Aurélien Tchouameni, l’entrepreneur a notamment partagé l’affiche avec le streamer Inoxtag, l’humoriste Paul Mirabel et la chanteuse Ronisia. Face à un public de lycéens (classes de seconde du lycée Simone-de-Beauvoir à Garges-lès-Gonesse et de Paris 15e, le fondateur de Free est revenu sur « comment il a cassé Internet », son passage en prison, et a distillé au passage quelques conseils francs sur l’entrepreneuriat.

Surtout, en fin d’émission, le magnat des télécoms rappelle que sa success-story est jalonnée d’échecs. Il cite notamment le rachat manqué de M6, puis la tentative infructueuse de reprise de sa fréquence TNT. De quoi faire rire Aurélien Tchouameni : Vous avez essayé de rayer M6 de la carte ? Réponse de l’intéressé : “Oui direct”. Et comme il le dit si bien, “il faut se planter pour réussir”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox