Free fibre et équipe en SIM Pro un festival montant en tant que partenaire technique

Pour sa 2e édition, le festival Golden Coast (Dijon) s’offre un renfort télécom de taille : Free débarque comme partenaire technique, avec fibre, cartes SIM pro et une remorque-antenne pour muscler la 4G/5G.

Cet été, Free a accompagné ses abonnés dans une trentaine de festivals en déployant une couverture 4G/5G renforcée pour une expérience mobile plus confortable, de quoi partager vidéos et photos en toute fluidité. Vous l’avez compris, l’objectif est de permettre à ses abonnés de rester connecter dans les meilleures conditions, même au coeur d’une foule de plusieurs milliers de personnes, là où le réseau mobile est très fortement sollicité. Pour ce faire, l’opérateur dispose de camions antenne et de remorques antenne. Avec 6 secteurs radio 4G installés sur la même antenne, ces dispositifs permettent à 4 fois plus d’utilisateurs de se connecter au site radio par rapport à un site standard macro outdoor. Et ce n’est pas tout, puisque l’opérateur est parfois un partenaire technique, rapporte Les Echos. C’est le cas ce week-end au parc de la Combe à la Serpent à Dijon, où prendra place le Golden Coast, un festival rap montant qui vise 75 000 festivaliers après une première édition à 50 000. La programmation est XXL (IAM, MC Solaar, Bigflo & Oli, Gazo, entre autres).

Free y mobilise ainsi son équipe « couverture spécifique » (17 personnes) lancée en 2022. Au-delà de sa remorque antenne, l’opérateur a en parallèle fibré le site tout en dotant l’organisation de cartes SIM professionnelles. L’opérateur pourrait compter plus de 13 000 abonnés parmi le public, les trois autres opérateurs ont aussi renforcé leur réseau pour garantir les usages numériques (paiement, billetterie, réseaux sociaux).

