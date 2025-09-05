Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV accueille une émission française emblématique avec une nouvelle chaîne gratuite dédiée

Pluto TV diffuse désormais “La Maison France 5”, une chaîne 100 % déco, accessible gratuitement depuis l’interface de son application.

Pluto TV enrichit son offre gratuite avec publicité en lançant “La Maison France 5”, une nouvelle chaîne dédiée à l’architecture, la décoration et la découverte de lieux uniques, accessible 24h/24 sans inscription ni abonnement. Le service de streaming gratuit avec pub poursuit ainsi sa stratégie d’élargissement de la programmation avec des flux thématiques variés. Après avoir proposé des chaînes consacrées aux séries cultes, aux films ou encore aux documentaires, Pluto TV mise cette fois sur un contenu pensé pour les passionnés de décoration et d’aménagement intérieur.

“La Maison France 5 vous fait découvrir villes et territoires à travers l’architecture, la décoration et la visite de lieux uniques. Au programme : idées pratiques, conseils avisés, dernières tendances… Bienvenue aux amateurs de déco !”, présente la plateforme.

Avec ce nouveau flux, Pluto TV continue d’offrir un accès simple, gratuit et sans inscription à des contenus spécialisés. L’ajout de cette chaîne s’inscrit dans la volonté de proposer toujours plus de thématiques accessibles en continu. Déjà disponible en France sur le web, sur mobile et via de nombreux supports (Apple TV, Android TV, Freebox Pop, Ultra et Mini 4K…), Pluto TV compte aujourd’hui plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, animation, documentaires, télé-réalité, humour, musique et désormais, décoration et architecture. Une section “à la demande” permet également de retrouver à tout moment un large catalogue de films, séries et émissions thématiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox