Canal+ améliore l’expérience Multi-TV sur son application grâce à un détail important aux yeux de certains

Un petit détail qui peut faire une grande différence.

Sur son service Multi-TV, Canal+ vient de modifier le fond d’écran. Fini l’arrière-plan clair  : il est désormais remplacé par un fond noir beaucoup plus sobre et confortable sur l’application. Canal+, rapporte le compte X très informé @ultrakfr.

Si ce changement peut sembler anodin, il répond à une critique récurrente des abonnés, notamment équipés de téléviseurs OLED, pour qui l’ancien fond était trop lumineux, voire agressif et peu adapté. Avec ce nouvel habillage, Canal+ mise sur plus de confort visuel au quotidien.

