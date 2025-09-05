Canal+ améliore l’expérience Multi-TV sur son application grâce à un détail important aux yeux de certains

Un petit détail qui peut faire une grande différence.

Sur son service Multi-TV, Canal+ vient de modifier le fond d’écran. Fini l’arrière-plan clair : il est désormais remplacé par un fond noir beaucoup plus sobre et confortable sur l’application. Canal+, rapporte le compte X très informé @ultrakfr.

Si ce changement peut sembler anodin, il répond à une critique récurrente des abonnés, notamment équipés de téléviseurs OLED, pour qui l’ancien fond était trop lumineux, voire agressif et peu adapté. Avec ce nouvel habillage, Canal+ mise sur plus de confort visuel au quotidien.

Parfois il y a des bonnes nouvelles même chez @canalplus @InfoAbonneCanal 🥰 FINI ce fond horrible, clair et inadapté aux écrans OLED (et visuellement inconfortable) ! Canal a enfin mis un fond (presque) noir quand on utilise le Multi-live sur Mycanal ! 😍 Ah ça fait plaisir 👏… https://t.co/T9rBgOFL0K pic.twitter.com/XZAnURXzOJ — Ultra-K.fr (@ultrakfr) September 5, 2025

