Amazon s’attaque à son tour au partage de comptes, avec de nouvelles règles pour Prime

À l’image des plateformes de streaming qui limitent désormais le partage de comptes, Amazon a décidé de revoir son système de partage d’avantages pour les abonnés Prime.

Jusqu’à présent, il était possible de faire profiter gratuitement un tiers — n’importe quel adulte, où qu’il vive — de la livraison rapide incluse dans l’abonnement. Ce dispositif va disparaître le 1er octobre 2025 (d’abord aux États-Unis, avant un probable déploiement mondial).

À partir de cette date, le partage sera remplacé par le programme Amazon Family. Celui-ci permettra toujours d’inviter une autre personne, mais uniquement si elle vit dans le même foyer et partage le même moyen de paiement que l’abonné principal. En plus de ce deuxième adulte, il sera possible d’ajouter jusqu’à quatre adolescents (si enregistrés avant le 7 avril 2025) et quatre enfants au sein du foyer.

En contrepartie de cette restriction, Amazon élargit l’éventail des avantages partagés. Outre la livraison rapide gratuite, les membres d’Amazon Family pourront accéder à Prime Video avec publicités, Prime Reading, Amazon Music Prime, ainsi qu’à divers contenus numériques (ebooks, livres audio, jeux) et aux offres exclusives réservées aux abonnés Prime.

Derrière ce changement, l’objectif d’Amazon est clair : limiter les usages “hors foyer” qui réduisent son potentiel de recrutement et inciter davantage de proches à souscrire un abonnement payant. Une stratégie qui s’inscrit dans un contexte où le prix de Prime a déjà augmenté au fil des années : aujourd’hui 69,90 € par an (ou 6,99 €/mois), contre 50 €/an auparavant. Une offre réduite existe toujours pour les étudiants de 18 à 22 ans, à 3,49 €/mois.

