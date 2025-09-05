Canal+ : son projet de rachat des cinémas UGC inquiète dans le milieu

L’annonce du rachat progressif d’UGC par Canal+, officialisée le 1er septembre, suscite de vives inquiétudes dans le milieu du cinéma indépendant.

Le groupe de Vincent Bolloré, déjà premier financeur privé du secteur avec près de 220 millions d’euros investis chaque année, prévoit de prendre le contrôle total d’ici 2028 de la société exploitant 48 cinémas en France, ainsi que de ses activités de production et de distribution.

Si l’opération aboutit, Canal+ et sa filiale StudioCanal seraient présents à chaque étape de la vie d’un film : financement, distribution en salles, puis diffusion sur ses chaînes. Une puissance inédite qui effraie certains professionnels. « StudioCanal sera en position d’écraser tout le monde », redoute une productrice indépendante interrogée par l’AFP.

L’association de cinéastes indépendants Acid craint que cette concentration nuise à la diversité de l’offre, en réduisant les alternatives de financement et de distribution. La perte de la société de distribution d’UGC, estime une productrice, représenterait « un énorme guichet en moins » pour les films en recherche de partenaires. La Société des réalisateurs de films (SRF), qui rassemble 500 cinéastes, partage cette inquiétude. Sa déléguée générale Rosalie Brun alerte sur le risque de privilégier uniquement des productions à fort potentiel commercial, au détriment du cinéma indépendant, pourtant pilier de l’exception culturelle française.

Certains acteurs du secteur nuancent toutefois ce tableau. Un cadre de l’audiovisuel y voit surtout la preuve que Canal+ souhaite continuer à investir dans le cinéma français, après avoir menacé de s’en désengager. De son côté, la ministre de la Culture Rachida Dati a salué sur X (ex-Twitter) « la volonté d’ancrage de Canal+ dans le cinéma ».

Mais les opposants à l’opération comptent désormais sur l’Autorité de la concurrence. Lors du rachat d’OCS et d’Orange Studio en 2024, l’instance avait déjà identifié un risque pour la diversité et imposé à Canal+ plusieurs ajustements. Reste à savoir si l’acquisition d’UGC, et notamment du mythique UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, sera autorisée dans sa forme actuelle.

