7 nouvelles chaînes thématiques françaises et gratuites sont désormais disponibles sur Freebox TV

Freebox TV accueille 7 nouvelles chaînes françaises accessibles gratuitement.

Nous vous en parlons depuis plusieurs mois, c’est désormais effectif, pas moins de 7 chaines thématiques sont désormais incluses votre Freebox (sauf mini 4K pour le moment). Au programme : information, débats, documentaires, évasion et contenus spectaculaires, avec l’arrivée de chaînes issues de l’univers BFM TV et RMC, disponibles sur des canaux dédiés de Freebox TV :

BFM TV Grands Reportages (canal 162) : Une chaîne dédiée aux grands reportages de BFMTV, proposant un large panel de documentaires et d’enquêtes issus de la rédaction de la chaîne d’info. Ce canal diffuse des sujets variés allant de l’actualité internationale aux faits divers marquants, en passant par des portraits et des immersions exclusives. Elle permet de plonger les téléspectateurs au cœur de récits captivants et d’investigations approfondies.

RMC Talk Info (canal 169): Ce canal est consacré aux débats et talk-shows autour de l’actualité quotidienne. RMC Talk Info reprend notamment certaines émissions phares de la radio RMC (telles que Les Grandes Gueules ou Estelle Midi), offrant aux téléspectateurs de longs échanges sur les sujets de société et politiques du moment. La chaîne permet de suivre ces discussions en continu, pour ne rien manquer des grandes conversations qui animent le débat public.

RMC WOW (canal 222) : Une chaîne dédiée aux contenus spectaculaires et hors normes. RMC Wow propose des documentaires sur des phénomènes extrêmes, des événements impressionnants et des exploits humains ou technologiques. Le téléspectateur peut ainsi découvrir des images saisissantes de catastrophes naturelles, de constructions gigantesques ou d’innovations étonnantes, pour un divertissement placé sous le signe de l’extraordinaire.

RMC Mystère (canal 223) : Une chaîne entièrement consacrée aux mystères et aux grandes énigmes de notre monde. RMC Mystère diffuse des programmes qui explorent des phénomènes inexpliqués, des secrets historiques, des objets légendaires ou des théories intrigantes. Le public est invité à percer ces mystères à travers des documentaires et enquêtes captivants, qu’il s’agisse de civilisations disparues, de mystères scientifiques ou de légendes urbaines.

RMC Alerte Secours (canal 224) : Cette chaîne plonge les téléspectateurs au cœur de l’action des services de secours et d’intervention. RMC Alerte Secours suit le quotidien de pompiers, policiers, gendarmes, médecins urgentistes et autres professionnels du sauvetage, confrontés à des situations d’urgence. À travers reportages et séries documentaires, la chaîne montre les défis, les risques et les réussites de ces intervenants qui œuvrent chaque jour pour sauver des vies.

RMC Mecanic (canal 233) : Une chaîne pensée pour les passionnés d’automobile et de mécanique. RMC Mecanic propose une sélection de programmes dédiés aux moteurs : compétitions, véhicules de légende, restauration de voitures anciennes et autres défis mécaniques. Les téléspectateurs y retrouvent des émissions populaires comme Top Gear France ou Vintage Mecanic, et plongent dans l’univers de la vitesse, de la performance et du savoir-faire mécanique.

J’Irai Dormir Chez Vous TV (canal 251): Une chaîne qui invite à l’évasion en compagnie du globe-trotteur Antoine de Maximy. J’irai Dormir Chez Vous TV diffuse en continu les périples de l’animateur à travers le monde, tirés de la célèbre série documentaire du même nom. Au fil des épisodes, on découvre avec lui des contrées lointaines, le quotidien d’habitants accueillants et des rencontres inattendues, le tout dans un esprit d’aventure et de curiosité culturelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox