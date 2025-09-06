Lancement d’une nouvelle offre promo sur les Freebox pour profiter de films en exclusivité 6 mois après leur sortie au ciné

Du 5 au 15 septembre, le bouquet Ciné+OCS de Canal+ est proposé à moitié prix pendant 2 mois pour toute nouvelle souscription sur les Freebox.

Avis aux abonnés Freebox désireux de plongez au coeur du catalogue de films et séries de l’offre Ciné+ OCS de Canal+. Jusqu’au 15 septembre, ce bouquet intégrant 6 chaînes ( OCS, Ciné+ Festival, Ciné+ Family, Ciné+ Frisson, Ciné+ Classic, Ciné+ Emotion) est affiché 6,50€/mois pendant 2 mois au lieu de 12,99€/mois. Le point fort de cette offre, c’est qu’elle permet de regarder des films en exclusivité seulement 6 mois après leur sortie en salles tout en donnant accès à un large catalogue de classiques du cinéma, de séries françaises et internationales à succès, ainsi qu’aux créations OCS comme Signature ou Originals.

