Le saviez-vous : Free Mobile empêche ses abonnés de paniquer avec un outil de diagnostic en ligne pour dépanner leur smartphone

En cas de problème sur votre mobile, vous pouvez chercher des solutions via cet outil de diagnostic de Free.

Panne, bug ou fonction capricieuse ? Avant de filer en boutique ou d’appeler un réparateur, Free Mobile met à disposition un diagnostic en ligne qui guide pas à pas les abonnés et suggère des correctifs immédiats. Accessible depuis l’assistance, il couvre les principaux soucis logiciels et d’usage. Rendez-vous sur le portail Assistance Free, rubrique Mon mobile puis Diagnostic mobile. L’entrée vers l’outil est mise en avant sur la page d’accueil de l’assistance et dans la section dédiée au mobile.

L’outil vous demande d’abord de sélectionner la marque et le modèle de votre smartphone. Il propose ensuite des thématiques (par exemple : réseau, Bluetooth, audio/sonneries, SMS/MMS, e-mail, applications, stockage/mémoire, appareil photo/vidéo, boutons/écran) et un champ de recherche pour cibler rapidement votre souci. Chaque fiche regroupe des étapes de vérification et des solutions à appliquer immédiatement.

Quand passer au SAV

Si le problème persiste après le diagnostic, Free renvoie vers la procédure SAV/garantie : les modalités sont précisées dans l’assistance, avec un appel préalable au 3244 requis avant tout envoi d’appareil. Votre panne n’est peut-être pas liée au téléphone mais au réseau mobile (antennes en maintenance, coupure locale). Free publie une page listant les sites en défaut depuis 24 h : un réflexe utile à vérifier avant de démonter la moitié de vos réglages.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox