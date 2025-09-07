SFR mettra fin à sa « fausse fibre » le 31 décembre prochain, 400 000 abonnés devront changer d’offre ou d’opérateur

Derniers mois pour le câble coaxial de SFR (FTTB). L’opérateur prévient ses clients depuis plusieurs mois : le service s’arrêtera le 31 décembre 2025. Environ 400 000 lignes restent actives.

C’est la fin du réseau câblé coaxial de SFR. La “fausse fibre” du FAI sera désactivée définitivement le 31 décembre, en atteste une information transmise aux abonnés depuis février 2025. L’opérateur au carré rouge et sa marque RED sont les seuls opérateurs en France à proposer des offres “THD”, il s’agit d’une technique de raccordement avec laquelle la fibre optique arrive seulement jusqu’au dernier répartiteur en bas de l’immeuble avant qu’un autre type de câble prenne le relais jusqu’à chez l’abonné, ce qui limite les débits. Mais dans la réalité, cette technologie montre aujourd’hui ses limites, son gigabit ne peut plus faire face aux débits proposés par les opérateurs sur la fibre, jusqu’à 8 Gbit/s selon les offres.

Pendant longtemps, SFR l’a assuré “le câble c’est de la fibre” mais l’opérateur a fini par annoncer en 2019 un plan de modernisation de la colonne montante pour transformer le FTTB (Fibre jusqu’au Bâtiment) en FTTH (Fiber to the home), via un plan menant jusqu’en 2025 et la fermeture de son réseau.

Selon les informations du Parisien, 400 000 abonnés de l’opérateur sont encore aujourd’hui desservis par l’ex-réseau Numericable (FTTB), principalement des particuliers. La majorité des clients encore raccordés se situe en Île-de-France et une partie se trouve aux Antilles (Guadeloupe, Martinique). Ceux-ci devront migrer vers une offre FTTH (pose d’une prise optique si besoin) ou choisir un autre FAI. À défaut de bascule, l’abonnement sera résilié automatiquement au 31/12/2025. Certaines offres collectives en copropriété resteraient maintenues « jusqu’à nouvel ordre ».

La fausse fibre de SFR

En 2020, SFR a été condamné en appel pour l’utilisation abusive du mot “fibre” dans ses publicités et présentation de ses offres, il utilise depuis le terme THD dans sa communication, en proposant des offres fibre dites FTTH et THD . Depuis 2015, Free et Orange dénonçaient l’utilisation du mot « fibre » par SFR/Numéricable, qu’ils considéraient à raison comme de la “fausse fibre”. La filiale d’Altice a même dû verser un million d’euros de dommages à Free , lequel estimait que l’utilisation de termes mensongers dans la communication de SFR lui faisait perdre des clients potentiels alors qu’il déployait pour sa part la fibre jusqu’à l’abonné directement.

