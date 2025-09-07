Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un max de chaînes incluses sur les Freebox, double mise à jour serveur Révolution, fin du femtocell etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Arrivée de nouvelles chaînes incluses sur Freebox TV (Mieux TV, BIM TV, TM1 TV, PSTV HD, DIM). Plus d’infos…

La nouvelle chaîne de la TNT, Novo19, est désormais disponible sur les Freebox. Plus d’infos…

Free déploie deux nouvelles nouvelle mises à jour sur les Freebox Révolution. La première met fin au Femtocell alors que la seconde apporte des corrections.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, Hisense annonce l’arrivée d’Oqee by Free sur ses téléviseurs. Plus d’infos…

Du 5 au 15 septembre, le bouquet Ciné+OCS de Canal+ est proposé à moitié prix pendant 2 mois pour toute nouvelle souscription sur les Freebox. Plus d’infos…

Une très grande majorité d’abonnés Freebox ont désormais droit aux 7 nouvelles chaînes de BFM RMC hormis la mini 4K pour le moment. Plus d’infos…

Une nouvelle chaîne pour les amoureux des chiens et chats émet désormais en exclusivité sur les Freebox, et c’est inclus. Il s’agit de Dog & Cat TV sur le canal 250. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : trois nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement avec Amazon Prime, avec deux licences renommées. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile débarque chez Stokomani avec ses offres prépayées, et découvrez comment cela fonctionne en vidéo. Plus d’infos…

Free Mobile améliore sensiblement ses débits grâce au déploiement massif de la 5G et à l’optimisation de son réseau 4G. Si la 5G NSA continue de fournir les vitesses les plus élevées, la nouvelle 5G+ se distingue par une meilleure stabilité sur les faibles débits, mais reste encore limitée en vitesses maximales. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Pour Free, la priorité n’est pas un rachat de SFR, mais “la prochaine génération de Freebox”. Plus d’infos…

Free corrige un bug gênant sur la Freebox Révolution (dossiers partagés), les abonnés Pop, Delta et Ultra doivent encore attendre. Plus d’infos…

Free Mobile ne prévoit pas de lancer une nouvelle offre dédiée aux ados, il assure l’avoir déjà trouvée et qu’elle cartonne chaque rentrée. Plus d’infos…

Abonnés Freebox, votre Smart TV Samsung 2025 évolue avec l’intégration gratuite de l’assistant IA de Microsoft et de nouveaux usages. Plus d’infos…

Sondage : Free annonce « des surprises » dans les prochains trimestres, qu’attendez-vous ?



····· Sondage Free annonce « des surprises » dans les prochains trimestres, qu’attendez-vous ? Le nouveau Player TV Freebox super puissant 30%

Des enrichissements comme une option inédite ou un service offert à tous les abonnés 28%

Une nouvelle offre fixe ou mobile innovante 19%

Le lancement d’un service jamais vu sur les Freebox 15%

L’eSIM Free Mobile sur l’Apple Watch 8% Total des participants : 2 309

