Free Mobile débarque chez Stokomani avec ses offres prépayées, et découvrez comment cela fonctionne en vidéo

Free déploie déploie ses cartes SIM prépayées dans une nouvelle enseigne.

Après les bureaux de tabac et certains autres commercse, les carte SIM prépayées de Free débarquent dans les magasins Stokomani annonce l’enseigne. Cette dernière indique que “les cartes SIM Free Prépayées sont disponible dès maintenant en caisse de vos magasins Stokomani !”

A cette occasion, Stokomani publie une vidéo expliquant comment fonctionne les carte SIM prépayées de Free Mobile :

Selon l’annonce de Stokomani, deux offres sont proposée : le Pass Free M à 9,99€ et le Pass Free L à 14,99€/mois, tout deux valables durant 30 jours et sans enagement:

Pass Prix Voix & messagerie Data 4G/5G Data UE/DOM Bonus international Free M 9,99 € Illimité FR + 100 min mobiles US/CA/CHN/DOM & fixes 100 pays 200 Go 10 Go – Free L 14,99 € Illimité FR + mêmes destinations que M 300 Go 17 Go SMS illimités vers DOM

Vous pouvez découvrir également toute les offres de Free Prépayé en détails sur cet article, A noter également qu’un moteur de recherche des points de vente partenaires est d’ailleurs disponible sur le site prepaye.free.fr, afin de localiser les bureaux de tabac et autres commerces partenaires.

Merci à Ludovic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox