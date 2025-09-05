Abonnés Freebox, votre Smart TV Samsung 2025 évolue avec l’intégration gratuite de l’assistant IA de Microsoft et de nouveaux usages

Pour les abonnés Freebox qui profitent du paiement en 30 fois sans frais pour s’équiper, cette nouveauté enrichit encore l’intérêt d’avoir une Smart TV Samsung connectée à leur Freebox.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox qui ont choisi une Smart TV Samsung via la boutique Free : les modèles 2025 gagnent une nouvelle corde à leur arc, avec l’intégration gratuite de Copilot, l’assistant intelligent de Microsoft.

Plus besoin de sortir son smartphone ou son PC pour poser une question. D’une simple commande vocale ou via la télécommande, Copilot s’affiche sur l’écran et vous accompagne dans vos usages quotidiens. Par exemple, devant une série, vous pouvez demander instantanément le nom d’un acteur ou un résumé rapide de l’épisode précédent. Pendant un match de foot, il est possible d’obtenir les statistiques d’un joueur ou un historique d’affrontements en temps réel. En famille, vous pouvez lancer une recherche pour apprendre une nouvelle langue ou obtenir des explications simples sur un concept scolaire. Et pour un usage au quotidien, Copilot donne des recommandations de films ou recettes adaptées via Samsung Daily+, le hub de contenus de la TV.

Cette intégration, directement accessible depuis l’accueil Tizen et Samsung Daily+, s’ajoute aux fonctionnalités déjà proposées sur les TV Samsung (Bixby, apps de streaming, etc.). Pas de surcoût : Copilot est inclus par défaut dans la mise à jour 2025.

