Découvrez, en vidéo, le lancement de Novo19, la nouvelle chaîne qui se lance sur la TNT (et la Freebox)

Annoncée de longue date, la nouvelle chaîne Novo19 du groupe Ouest -France débarque ce 1er septembre sur la TNT et les autres plateformes dont la Freebox. Depuis Rennes, cette chaîne généraliste promet une information de proximité, un talk‑show quotidien et des programmes variés pour refléter la vie « en vrai ». Accessible gratuitement sur le canal 19 de la Freebox, Novo19 a lancé ses programmes à 18h.

Dans le paysage audiovisuel français, Novo19 occupe le canal laissé vacant par Culturebox et se positionne comme la première chaîne nationale pilotée hors de Paris. Filiale du groupe SIPA Ouest -France, elle est diffusée en clair et vise à devenir un média généraliste ouvert à tous. Installée à Rennes, la rédaction entend donner la parole aux territoires et défendre la liberté d’information et la démocratie. Le slogan « La vie, en vrai » résume cette ambition.

Un lancement à 18h ce lundi depuis Rennes

Novo19 est née du projet OFTV, retenu par l’Arcom lors de l’appel d’offres de la TNT en 2024. Elle a été officiellement lancée ce 1er septembre 2025 à 18 h depuis le siège du journal Ouest -France à Rennes. Cette localisation constitue une première pour une chaîne nationale française, habituellement gérée depuis la capitale. Les responsables du groupe, emmenés par leur directrice générale Guénaëlle Troly, mettent en avant une chaîne rythmée et ouverte, capable de refléter la vie des Français au‑delà des grandes métropoles. Novo19 s’adresse notamment aux jeunes adultes vivant hors des centres‑villes, avec l’objectif d’atteindre 2 % de part d’audience sur les 15‑49 ans à terme.

Journal et talk‑show : la vie racontée à hauteur d’hommes

Chaque soir à 18 h, Novo19 propose un journal de quinze minutes dédié à l’actualité de proximité. À 18 h 25, Claire Arnoux prend le relais avec « On a du nouveau ! », un talk‑show d’environ une heure et quart. Ce programme, qui mêle chroniques, débats et témoignages, entend raconter l’actualité à hauteur de vies en abordant des thèmes concrets comme la santé, l’éducation, la culture ou la vie quotidienne. Rediffusé chaque matin et chaque midi, il ambitionne de toucher un public large et de concurrencer des émissions comme « C dans l’air » ou « Quotidien ».

Des programmes diversifiés, entre nouveautés et classiques

En dehors de ce rendez‑vous phare, Novo19 mise sur une grille mêlant créations originales et contenus acquis. Parmi les programmes annoncés figurent des séries documentaires immersives telles que « Flics : leur vie en direct » ou « Vétérinaires : leur vie en direct », des téléfilms américains, des documentaires patrimoniaux et du cinéma populaire. Des films comme « Le bonheur est dans le pré » ou « Erin Brockovich » côtoient des émissions historiques (« Dans les secrets des monuments de France ») afin d’offrir une programmation variée pour tous les publics.

Novo19 est accessible gratuitement sur la Freebox à travers le canal 19, au sein du bouquet de base. Pour les abonnés Free, il suffit de zapper pour découvrir cette nouvelle chaîne qui ambitionne de raconter la France des territoires et d’offrir un autre regard sur l’information et le divertissement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox