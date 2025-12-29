Le saviez-vous : certains abonnés Free Mobile et Freebox bénéficient gratuitement sans le savoir du service “Relais Téléphonique” de Free

Passer des appels téléphoniques en langue des signes est possible chez Free grâce à l’application Relais Téléphonique Free. Ce service dédié aux personnes en situation de handicap auditif reste toutefois réservé à un périmètre précis d’abonnés : les détenteurs d’un forfait mobile Free à 19,99 € ainsi que les abonnés Freebox Révolution (classique ou Light). Trois heures de communication mensuelle sont incluses sans surcoût.

Lancé initialement par l’assistance Free en octobre 2018, le Relais Téléphonique Free est un service d’appels en visioconférence destiné aux personnes sourdes, malentendantes ou sourdaveugles. Il permet de communiquer avec un interlocuteur entendant via un intermédiaire professionnel, en temps réel. Le service est inclus pour les abonnés au forfait mobile Free à 19,99 €, mais aussi pour les abonnés Freebox Révolution (avec ou sans TV by CANAL Panorama, hors offres promotionnelles) et Freebox Révolution Light. Chaque ligne éligible bénéficie de trois heures de communications mensuelles, pour les appels entrants et sortants, hors numéros courts et spéciaux, en France métropolitaine et dans le cadre d’un usage personnel.

Disponible sur l’App Store d’Apple, le Google Play Store et l’Amazon Appstore, l’application propose également des fonctionnalités pensées pour l’accessibilité. Sur iPhone notamment, elle peut signaler un appel entrant en activant le flash du smartphone, qui se met à clignoter afin de limiter les appels manqués. Cette option est activée par défaut mais reste désactivable dans les paramètres.

Dans le détail, le Relais Téléphonique Free donne accès à plusieurs modes de communication :

l’interprétation en langue des signes française (LSF),

le codage en langage parlé complété (LPC),

ou encore la transcription textuelle instantanée.

Pour les appels entrants ou sortants, l’abonné est mis en relation avec un opérateur spécialisé qui assure la communication avec le correspondant via visioconférence. Le service est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 21h00 et le samedi de 8h30 à 13h00, hors jours fériés. Une alternative repose sur la transcription automatisée : l’abonné saisit un texte qui est ensuite vocalisé pour son interlocuteur, tandis que la voix de ce dernier est retranscrite instantanément sous forme de texte. Univers Freebox a d’ailleurs réalisé un tutoriel détaillé sur l’utilisation de ce service.

Comment activer le service

Pour les abonnés éligibles, l’activation s’effectue depuis l’Espace Abonné. Côté Freebox, il faut se rendre dans la rubrique Téléphonie. Pour les abonnés mobiles, le service est accessible via Mon forfait mobile, puis Mes services.

Une fois activé, l’utilisateur peut choisir le mode de communication souhaité (LSF, LPC ou transcription textuelle) et autoriser les appels entrants. Il ne reste alors plus qu’à télécharger l’application sur iOS ou Android et à suivre la procédure d’activation à l’aide des identifiants ou du numéro de ligne concerné. Sur iPhone, Free précise qu’« afin de réaliser un appel sortant, après avoir composé le numéro ou sélectionné un contact, il est nécessaire de valider l’appel proposé dans la fenêtre qui s’ouvre, avec un numéro commençant par 99, en appuyant sur “Appeler” ». Le suivi de la consommation des heures incluses s’effectue en composant le 555 depuis l’application. Free recommande par ailleurs d’utiliser le service en étant connecté à un réseau Wi-Fi, afin d’assurer une meilleure qualité de communication. Reste un regret notable : ce service d’accessibilité, pourtant essentiel, n’est toujours pas ouvert à l’ensemble des abonnés Freebox et Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox