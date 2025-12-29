Galère sur la fibre : deux ans de démarches et une situation ubuesque, ces habitants ont tout fait sauf l’obtenir

Dans son nouveau numéro du 1er janvier 2026, UFC-Que Choisir relate l’histoire édifiante de riverains empêtrés depuis trop longtemps dans un imbroglio administratif et technique, qui les prive toujours d’un raccordement à la fibre optique malgré des démarches répétées.

Depuis 2023, les habitants du lotissement Capel, à Cherbourg (Manche), vivent une situation ubuesque : leurs maisons sont théoriquement éligibles à la fibre optique, mais aucun raccordement n’est possible en pratique. En cause, un imbroglio technique et juridique opposant la mairie, l’opérateur d’infrastructure Manche Numérique et les résidents, soutenus par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Lors d’une réunion publique organisée il y a deux ans, la mairie de Cherbourg et Manche Numérique ont informé les riverains que le réseau souterrain du lotissement, installé dans les années 1970, ne permettait pas le passage de la fibre. Contrairement aux standards actuels, il ne comporte ni fourreaux ni chambres de tirage : les câbles et canalisations sont regroupés dans un caniveau technique peu profond, aujourd’hui jugé saturé, vétuste et non conforme aux normes de l’Arcep.

Manche Numérique a bien déployé un nouveau réseau de fibre sous la chaussée, mais celui-ci s’arrête à la route, sans possibilité de raccordement final vers les pavillons. Résultat : malgré une éligibilité affichée, les techniciens mandatés par Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free concluent systématiquement à une impossibilité technique.

Des solutions proposées… mais jugées inacceptables

Deux options ont été avancées : un passage en souterrain avec un raccordement final à la charge des propriétaires, ou un déploiement aérien nécessitant l’installation de dizaines de poteaux. Les habitants refusent ces scénarios. Ils dénoncent l’idée de devoir financer des travaux sur le domaine public et pointent l’absurdité d’un réseau aérien dans un quartier exposé aux vents marins, où tous les autres réseaux sont enterrés et où le plan local d’urbanisme l’interdit.

La situation est aujourd’hui totalement bloquée. Bien que propriétaire des espaces communs, la mairie de Cherbourg-en-Cotentin refuse de financer la réhabilitation de l’infrastructure existante, estimant que cette mission incombe à l’opérateur d’infrastructure. De son côté, le responsable de Manche Numérique rejette cette interprétation, jugeant inéquitable de prendre en charge des travaux qui pourraient créer un précédent dans tout le département.

Alertée par les résidents et par l’UFC-Que Choisir locale, l’Arcep a ouvert un examen du dossier. Le régulateur indique recueillir les éléments nécessaires avant de trancher et de rappeler, le cas échéant, les obligations de chacun. En parallèle, des pistes de financement sont étudiées, mais les aides de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ne s’appliquent qu’aux zones sans réseau préexistant, ce qui n’est pas le cas ici.

En attendant une décision, les habitants subissent un accès Internet de plus en plus dégradé. Télétravail compliqué, usages numériques limités, ventes immobilières compromises : le quotidien est impacté. Une situation d’autant plus incomprise que la fibre est présentée comme un droit pour tous, et qu’elle deviendra une obligation à l’horizon 2030 avec l’extinction du réseau cuivre.

