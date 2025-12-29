Canal+ révèle la durée de son nouveau replay inclus sur la Freebox Ultra et accessible sur la Pop

Les programmes de CanaL+ La Chaîne sont disponibles pendant 30 jours après leur diffusion pour les abonnés Freebox qui disposent de l’offre.

Depuis le 1er décembre, Free a enrichi l’offre Freebox Ultra en intégrant le replay à Canal+ La Chaîne Live, rebaptisée pour l’occasion en Canal+ La Chaîne. Jusqu’ici, l’opérateur évoquait un « replay de courte durée » sans en préciser les contours.

Canal+ vient de lever le doute dans les lignes de Clubic, les programmes diffusés sur Canal+ La Chaîne sont désormais disponibles pendant 30 jours en replay après leur diffusion. Une information confirmée par la chaîne elle-même, qui apporte enfin un cadre clair à cette nouveauté.

Ce délai d’un mois s’applique aussi bien aux abonnés Freebox Ultra, pour lesquels Canal+ est inclus, qu’aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel ayant souscrit à l’option Canal+ La Chaîne. Une durée confortable pour rattraper films, séries et émissions, avant la disparition des contenus du service de replay.

