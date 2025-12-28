Les nouveautés de la semaine chez Free : l’application Free unifiée se dévoile pour les abonnés, innovation à venir sur Free TV, problème chez Free Mobile etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une panne, une promo ou une mise en clair, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Freebox

Nouvelle application unifiée Free : la fusion entre l’Espace Abonné et Freebox Connect se précise

Free déploie actuellement en bêta une nouvelle application mobile qui regroupe, pour la première fois, la gestion des abonnements Freebox et Free Mobile avec les fonctionnalités de pilotage de la Freebox. Navigation unifiée, suivi de consommation, gestion du Wi-Fi, des équipements et de l’assistance : Free détaille progressivement cette refonte stratégique de son écosystème applicatif.

Free TV : le pilotage à la voix est bien dans les cartons

L’opérateur confirme travailler sur une fonctionnalité très attendue par les abonnés : la possibilité de contrôler Free TV à la voix. Si aucune date n’est encore avancée, Free indique plancher sur une solution techniquement viable, laissant entrevoir une évolution majeure de l’expérience TV à moyen terme.

Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux jeux cultes Fallout offerts sur PC

Les abonnés Freebox bénéficiant d'Amazon Prime peuvent récupérer sans surcoût Fallout et Fallout 2 en version PC via Prime Gaming (GOG). Une offre qui ravira les amateurs de RPG cultes, dans un contexte de regain d'intérêt pour la licence.

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile : des abonnés privés d’appels d’urgence, une défaillance liée à la fin de la 3G

Des abonnés Free Mobile avec smartphone non compatible VoLTE ont signalé une impossibilité d'accéder aux appels d'urgence, un dysfonctionnement grave lié à l'extinction progressive du réseau 3G de l'opérateur.

Free Mobile baisse déjà la data incluse dans son forfait Série Free

Quelques jours seulement après une évolution de son offre intermédiaire, Free Mobile réduit l'enveloppe de données de la Série Free, désormais fixée à 110 Go en 5G contre 140 Go auparavant. Le prix reste inchangé à 8,99€/mois pendant un an, avant bascule vers le forfait Free 350 Go à 19,99€/mois. Les abonnés existants conservent leur enveloppe et leur tarif jusqu'à la fin de leur période promotionnelle.

Les annonces de la semaine

Freebox : un nouveau bug bloque les téléchargements chez des abonnés depuis un mois, Free confirme l’anomalie

Depuis la mise à jour Freebox Server 4.9.14 déployée le 25 novembre, plusieurs abonnés. Les téléchargements via le gestionnaire intégré échouent après quelques minutes. Le problème a été confirmé par un développeur de Free sur le bug tracker officiel. Un correctif est en cours de préparation et devrait être déployé lors d'une prochaine mise à jour serveur.

Quoi de neuf dans le réseau de distribution de Free ? Une nouvelle ouverture à Cholet

Après plusieurs mois d'accalmie, Free montre de nouveaux signes de dynamisme dans son réseau de boutiques. L'opérateur vient d'ouvrir un nouvel espace de vente et de conseil à Cholet, confirmant une reprise progressive de sa stratégie de distribution physique sur le territoire.

Free annonce que l'un de ses services inclus, mVPN n'est pas compatible avec l'Apple Watch.

"Le cadeau parfait pour les proches que vous aimez un tout petit peu moins", Free le fait gagner avec son humour décalé.

