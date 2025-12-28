Freebox : un nouveau bug bloque les téléchargements chez des abonnés depuis 1 mois, Free confirme l’anomalie

Un problème confirmé sur le NAS des Freebox après la dernière mise à jour des serveurs, un correctif est en approche.

Des abonnés Free ont signalé ces dernières semaines un dysfonctionnement affectant le NAS intégré de plusieurs Freebox, notamment les modèles Ultra et Delta, après l’installation de la mise à jour serveur 4.9.14 du 25 novembre dernier. En cause : des téléchargements qui échouent systématiquement au bout de quelques minutes via le gestionnaire de téléchargements, avec l’apparition d’erreurs qualifiées « inconnues ».

Le problème, référencé sous le ticket FS#40696 sur le bug tracker officiel de l’opérateur, semble survenir principalement lorsque plusieurs téléchargements sont lancés simultanément. Plusieurs utilisateurs indiquent que le dysfonctionnement n’apparaît pas sur des Freebox restées sous une version antérieure du firmware, renforçant la piste d’un bug introduit récemment.

Interpellés sur le sujet, les développeurs de Free ont confirmé avoir pu reproduire l’anomalie. Un correctif est d’ores et déjà prévu dans la prochaine mise à jour du firmware des Freebox concernées. En attendant ce déploiement, l’opérateur recommande de limiter le nombre de téléchargements simultanés afin de réduire les risques d’échec.

Cette annonce devrait rassurer les abonnés impactés, même si certains dénoncent une récurrence de problèmes touchant le NAS au fil des mises à jour. Fin juillet, la mise à jour 4.9.8 du serveur des Freebox avait provoqué un autre dysfonctionnement, les dossiers partagés depuis un disque USB branché à la box apparaissaient vides, rendant impossible leur consultation via un lien de partage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox