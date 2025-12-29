Free Mobile annonce mettre son réseau “sur son 31” à Paris pour le Nouvel An

Absorber l’explosion des usages et accompagner le traditionnel décompte du Nouvel An sans saturation du réseau sur l’avenue la plus célèbre de Paris, c’est l’objectif de Free qui renforce son réseau pour l’événement.

À l’approche du réveillon du Nouvel An, Free annonce un dispositif réseau sur les Champs-Élysées à l’occasion du passage à 2026. Sur X, le compte Free_1337 de l’opérateur a indiqué ce 29 décembre la mise en place de deux stations mobiles temporaires ultra-haute capacité, spécialement déployées pour l’événement.

Installées au cœur des Champs-Élysées, ces stations sont chacune raccordées à une fibre optique de 10 Gb/s afin de garantir la continuité des usages mobiles (appels, messages, réseaux sociaux et streaming) malgré la forte concentration de plusieurs centaines de milliers de personnes sur l’avenue parisienne. Des mesures sur le terrain, notamment via des tests de débit en 5G réalisés à proximité du dispositif (864 Mb/s en download et 133 Mb/s en upload), montrent déjà des performances élevées de quoi accompagner les Parisiens et visiteurs jusqu’au décompte final.

Le réseau mobile @free se met sur son 31 pour le Nouvel An ! 🥂✨

Rendez-vous sur les Champs-Élysées (75) avec un dispositif exceptionnel : 📍 2 stations mobiles ultra-haute capacité et alimentée par une fibre optique de 10 Gb/s chacune 🚀 Prêts pour le décompte ?! 🎇📱#Free… pic.twitter.com/UCuyQRB1Kg — Free 1337 (@Free_1337) December 29, 2025

