5 chaînes MTV cessent d’émettre dès maintenant sur les Freebox et ferment à tout jamais

C’est fini pour MTV Hits, MTV 00s, MTV 80s, MTV 90s et MTV Club.

La vague de fermetures annoncée de chaînes de Paramount en France se matérialise un petit peu plus tôt, en tout cas en ce qui concerne MTV. Depuis ce 31 décembre, cinq déclinaisons ont déjà cessé d’émettre sur les Freebox : MTV Hits (canal 86), MTV 00s (279), MTV 80s (280), MTV 90s (281) et MTV Club (282). Sur Free TV, un message informe les abonnés que ces chaînes sont désormais fermées, même si elles restent encore visibles dans la zapliste.

Cette extinction partielle intervient dans un contexte de rationalisation accélérée du portefeuille de chaînes de Paramount Global, à la suite de sa fusion avec Skydance. Le 18 décembre, Free avait confirmé l’arrêt imminent de plusieurs antennes, dont MTV Hits, aux côtés de Paramount Network, Game One, J-One, BET ou encore Game One +1, sur décision de l’éditeur et chez l’ensemble des distributeurs français.

Si la communication initiale laissait entendre que seule MTV Hits serait concernée côté MTV, la réalité s’avère plus large : les chaînes thématiques 80s, 90s, 00s et Club ont également tiré le rideau dès à présent. En revanche, la chaîne MTV « historique » poursuit, elle, sa diffusion.

Les autres chaînes du groupe Warner Bros. Discovery encore annoncées comme partantes à savoir Game One, J-One, BET et Paramount Network, continuent d’émettre jusqu’à cette nuit avant de faire leurs adieux définitifs. Un nouveau coup dur pour l’offre linéaire, même si Free met en avant l’arrivée récente de Paramount+ et l’enrichissement continu de son bouquet TV pour amortir l’impact auprès des abonnés Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox