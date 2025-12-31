Canal+ annonce un accord élargi avec Warner Bros. Discovery et HBO Max

Le groupe Canal+ et Warner Bros. Discovery franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration historique. Les deux partenaires annoncent la signature d’un accord pluriannuel et multi-territoires, destiné à étendre la distribution de chaînes et de contenus premium, dont HBO Max, sur de nombreux marchés en Europe et en Afrique.

Canal+et son partenaire de longue date Warner Bros. Discovery officialisent un nouvel accord d’envergure internationale. Annoncé ce 31 décembre 2025 sur X, ce nouveau partenariat élargi a pour objectif de consolider l’offre de divertissement, d’information et de documentaires du groupe présidé par Maxime Saada sur plusieurs territoires clés.

Plus concrètement , cet accord couvre à la fois la distribution de HBO Max et le renouvellement de nombreux bouquets de chaînes thématiques Warner Bros. Discovery en Europe et en Afrique. Il s’inscrit dans la continuité des accords conclus ces dernières années, notamment en France en 2024, qui avaient permis de renouveler la fenêtre de diffusion pay-TV des films Warner Bros. Pictures quelques mois après leur sortie en salles, ainsi que l’intégration de HBO Max dans certaines offres CANAL+. En Europe centrale, un précédent accord signé en Pologne avait déjà acté le renouvellement de la distribution de plusieurs dizaines de chaînes thématiques et gratuites du groupe américain.

En Europe, l’accord prévoit également plusieurs renouvellements majeurs. Les chaînes Cartoon Network, Cartoonito et CNN International voient ainsi leur diffusion prolongée dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale, tandis que Warner TV est reconduite en République tchèque. Les chaînes premium HBO, HBO Max et Cinemax sont également renouvelées sur plusieurs marchés, confirmant leur rôle central dans les offres de télévision payante du groupe CANAL+. Par ailleurs, la distribution de HBO Max via Canal+ est étendue à deux nouveaux territoires clés : la Belgique et l’Autriche.

En Afrique, le partenariat se renforce à travers le renouvellement de la distribution de douze chaînes Warner Bros. Discovery sur les territoires opérés par MultiChoice Group, avec des modalités d’exclusivité variables selon les pays. Cette extension permet à CANAL+ de muscler sensiblement son offre de chaînes jeunesse, d’information, de divertissement et de documentaires sur des marchés stratégiques du continent.

