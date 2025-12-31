WikiFlix : découvrez ce « Netflix gratuit » culturel et légal qui permet de regarder des milliers de films sans abonnement

Face à l’inflation continue des abonnements de streaming, l’idée d’un service gratuit donnant accès à des milliers de films ne peut qu’interpeller. C’est précisément la promesse de WikiFlix, un site qui propose près de 4 000 œuvres en streaming, sans inscription, sans paiement et en toute légalité. Derrière une interface qui évoque Netflix se cache pourtant un projet d’une nature très différente, tourné vers la valorisation du patrimoine culturel.

WikiFlix n’est pas un service officiel de la fondation Wikimedia. Le site a été développé au milieu des années 2020 par des passionnés, avec une idée simple : des milliers de films sont déjà accessibles gratuitement sur Internet, mais restent invisibles pour le grand public.. WikiFlix compile le tout sur une plateforme web dont l’interface s’inspire de près ou de loin de Netflix mais ne stocke aucune vidéo et se contente d’agréger des contenus hébergés sur Wikimedia Commons et Internet Archive, deux grandes bibliothèques numériques ouvertes.L’utilisation se veut volontairement basique. Il suffit de se rendre sur le site depuis un navigateur, sur ordinateur ou mobile, sans créer de compte. L’utilisateur parcourt alors le catalogue par genres ou thématiques et lance un film en un clic. La lecture démarre immédiatement, sans publicité ni collecte de données, depuis la plateforme d’origine.

Contrairement aux géants du streaming, WikiFlix ne propose ni séries récentes ni blockbusters. Le catalogue est essentiellement composé de films tombés dans le domaine public ou diffusés sous licence libre. On y retrouve ainsi de grands classiques du cinéma mondial comme Metropolis, La Nuit des morts-vivants ou encore Le Voyage dans la Lune, Nosferatu, ainsi que de nombreuses œuvres de Charlie Chaplin. La qualité des copies varie selon les sources, allant de restaurations HD à des versions plus anciennes. Des films français, allemands, portugais, espagnols, russes, anglais ou encore italiens sont disponibles, la grande majorité en noir et blanc.