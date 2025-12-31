Orange : « plus des deux tiers du trafic sur nos réseaux seront générés par l’IA en 2030 »

La directrice générale d’Orange détaille la stratégie du groupe face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle. Réseaux, souveraineté européenne, cybersécurité et formation des salariés structurent la vision défendue par l’opérateur.

Intervenant à la fin du mois de novembre dans le cadre d’Adopt AI, Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, a livré une projection marquante rapporte Zdnet. : d’ici 2030, « plus des deux tiers du trafic sur nos réseaux seront générés par l’IA ». Une estimation destinée à illustrer le rôle central que joueront les infrastructures télécoms dans le déploiement massif des usages liés à l’intelligence artificielle.

Pour la dirigeante, cette évolution impose des réseaux toujours plus performants et sécurisés. Elle a notamment alerté sur les risques liés à la prolifération de trafics automatisés, interrogeant la capacité des opérateurs à distinguer des usages légitimes d’une activité dominée par des bots malveillants ou incontrôlés. Dans ce contexte, le déploiement de réseaux de nouvelle génération est présenté comme un prérequis.

Orange s’appuie déjà sur l’IA pour gérer la complexité de ses infrastructures et orienter ses investissements, qui se chiffrent en milliards d’euros chaque année. Au-delà de l’optimisation technique, le groupe défend une stratégie combinant partenariats avec des acteurs mondiaux comme OpenAI ou Meta, tout en développant des modèles propres et en s’appuyant sur des acteurs européens tels que Mistral AI, notamment pour des usages critiques comme la détection d’incidents réseau.

Enfin, Christel Heydemann a tenu à relativiser l’impact de l’IA sur l’emploi. Selon elle, le principal risque ne réside pas dans le remplacement direct des salariés par la machine, mais dans l’obsolescence des compétences. La formation, l’accompagnement au changement et le développement de l’esprit critique apparaissent dès lors comme des conditions essentielles pour une adoption maîtrisée de l’IA, dans un climat de confiance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox