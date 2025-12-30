Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés Freebox de connaître combien de Go ils dévorent tous les mois

Dans l’Espace Abonné Freebox, Free met à disposition un outil méconnu mais instructif permettant de suivre sa consommation estimée de données mensuelle, tout en l’associant à son empreinte carbone.

S’il est facile de savoir combien de gigas vous consommez sur votre forfait mobile, c’est différent sur le fixe. Mais Free permet de le savoir. Accessible depuis la rubrique Mon abonnement de l’Espace Abonné Freebox, la section Mon empreinte carbone indique le volume de données consommées le mois précédent, exprimé en gigaoctets. Cette information est accompagnée d’une estimation des émissions de gaz à effet de serre correspondantes, en grammes de CO₂ équivalent par mois, calculées à partir de données estimatives.

Free explique s’appuyer sur une méthode d’analyse du cycle de vie, conformément au référentiel méthodologique d’évaluation environnementale de la fourniture d’accès à Internet (RCP FAI). Le calcul repose sur une formule combinant l’empreinte carbone moyenne par gigaoctet sur le réseau de l’opérateur, le nombre de Go réellement consommés par l’abonné sur le mois écoulé, ainsi qu’une part fixe correspondant à l’empreinte structurelle du réseau par abonné. Résultat : même en l’absence de consommation de données, l’empreinte carbone affichée n’est pas nulle.

Au-delà du simple suivi chiffré, l’interface rappelle également les engagements environnementaux de Free, comme le recours à 100 % d’électricité d’origine renouvelable pour ses infrastructures depuis 2021 ou encore le recyclage de composants issus d’anciennes Freebox dans des projets d’économie circulaire.

Cette transparence répond par ailleurs à une obligation réglementaire en vigueur depuis 2022, imposant aux fournisseurs d’accès à Internet d’informer leurs abonnés sur la quantité de données consommées et sur l’équivalent en émissions de gaz à effet de serre associé. Une fonctionnalité utile pour mieux comprendre l’impact de ses usages numériques, directement depuis son espace client.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox