Bouygues Telecom distingué « meilleur fournisseur de services Wi-Fi » avec ses Bbox

Lors des Wi-Fi NOW Awards 2025, Bouygues Telecom a été sacré meilleur fournisseur de services Wi-Fi, tandis que plusieurs acteurs internationaux ont également été distingués pour leurs innovations et solutions Wi-Fi.

Bouygues Telecom a été désigné Meilleur fournisseur de services Wi-Fi lors de la 10ᵉ cérémonie des Wi‑Fi NOW Awards, organisée le 18 décembre 2025. Cette distinction internationale est attribuée par un jury composé d’experts du secteur et récompense l’excellence et l’innovation dans le domaine du Wi-Fi. Les Wi-Fi NOW Awards sont organisés chaque année par le média éponyme Wi‑Fi NOW.

Dans un communiqué, l’opérateur met en avant ses investissements dans les technologies Wi-Fi de nouvelle génération, en particulier sa dernière Bbox intégrant le Wi-Fi 7 tri-bandes, certifié par la Wi‑Fi Alliance. Selon Bouygues Telecom, ce choix technologique vise à optimiser les performances et les débits des connexions sans fil au sein des foyers, y compris dans des environnements où plusieurs utilisateurs sont connectés simultanément.

Cette récompense vient également selon lui saluer la qualité globale du réseau Wi-Fi de l’opérateur et sa stratégie d’amélioration continue de l’expérience de connectivité, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Dans le cadre de cette annonce,

Ce nouveau prix complète une autre reconnaissance obtenue plus tôt dans l’année : en janvier 2025, Bouygues Telecom avait été désigné opérateur Wi-Fi n°1 pour la sixième fois consécutive par nPerf, sur la base de son baromètre des connexions Internet fixes en France métropolitaine. L’opérateur affirme enfin vouloir poursuivre ses investissements et ses efforts d’innovation afin de maintenir son positionnement sur le Wi-Fi.

Les autres lauréats

Outre Bouygues Telecom, la cérémonie a distingué plusieurs acteurs internationaux du secteur. Le prix de la connectivité abordable a été attribué à Helium pour Helium Plus. Morse Micro a été récompensé pour le meilleur produit Wi-Fi IoT grâce à sa puce MM8108 Wi-Fi HaLow SoC. Plume s’est vu décerner le prix de la meilleure solution Wi-Fi pour opérateurs avec Plume Haystack, tandis que Cisco a été distingué à plusieurs reprises, notamment pour la meilleure solution Wi-Fi entreprise (Cisco Campus Gateway), la meilleure innovation Wi-Fi (Ultra-Reliable Wireless Backhaul) et la meilleure solution de déploiement Wi-Fi avec son point d’accès hyper-directionnel CW9179F destiné aux grands sites.

Dans les autres catégories, Spectrum a été récompensé pour le meilleur produit Wi-Fi domestique avec sa passerelle Wi-Fi 7 avec secours 5G, QuantalRF a reçu le prix de la meilleure start-up Wi-Fi pour ses FEMs en technologie CMOS, Qualcomm et Xiaomi ont été distingués pour le meilleur routeur Wi-Fi grand public (Xiaomi BE10000), et Wyebot pour la meilleure plateforme de tests et d’outils Wi-Fi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox