Abonnés Freebox et Free Mobile : voici les 3 articles les plus consultés sur le site d’assistance Free

Chaque jour, des milliers d’abonnés Freebox et Free Mobile se rendent sur le site d’assistance de Free pour trouver rapidement des réponses à leurs questions. Certaines rubriques concentrent à elles seules une grande partie du trafic. Voici les trois articles les plus consultés selon l’opérateur.

Parfois les questions les plus simples restent sans réponse dans l’esprit des abonnés surtout quand on vient de souscrire pour la première fois chez l’opérateur. Sur le site d’assistance de Free, sont mis en exergue trois articles considérés comme les plus consultés. Petit tour d’horizon :

Retrouver son identifiant Freebox, une recherche incontournable

En tête des consultations figure l’article expliquant comment retrouver son identifiant Freebox. Une information pourtant transmise dès la souscription, mais qui reste régulièrement recherchée, notamment après un déménagement, un changement d’équipement ou une longue période sans connexion à l’Espace Abonné.

Free rappelle que cet identifiant, qui commence généralement par « fbx », est accessible sur l’email de confirmation envoyé lors de l’activation de la ligne, mais aussi sur les factures Freebox. Sans cet identifiant, impossible d’accéder à la gestion de son abonnement, à la configuration de sa Freebox ou encore au suivi de sa facturation, ce qui explique le succès durable de cet article d’assistance.

Consulter ses factures Freebox

Autre page très consultée : celle dédiée à la consultation des factures Freebox. Le site d’assistance détaille comment accéder à l’historique de facturation depuis l’Espace Abonné, consulter chaque facture mensuelle et les télécharger au format PDF. Cette rubrique est particulièrement utilisée pour vérifier un prélèvement, comprendre une évolution tarifaire ou retrouver un justificatif. Free y propose également des explications pour mieux décrypter les différentes lignes de facturation, qu’il s’agisse du forfait, des options ou de frais ponctuels, ce qui en fait une aide précieuse pour de nombreux abonnés.

Commander une nouvelle SIM ou eSIM, un classique chez Free Mobile

Côté mobile, l’un des articles les plus consultés concerne la commande d’une nouvelle carte SIM ou d’une eSIM. Une démarche courante en cas de perte, de vol, de changement de smartphone ou lors du passage à un appareil compatible eSIM.

Depuis l’Espace Abonné Free Mobile ou l’application Free, la procédure est expliquée pas à pas : choix du format, validation de la commande et activation de la nouvelle SIM ou eSIM. Free détaille également les cas spécifiques, notamment la suspension de ligne en cas de perte ou de vol, ainsi que les modalités d’activation pour l’eSIM, qui peut être opérationnelle très rapidement.

