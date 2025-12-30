Freebox et Free TV : découvrez le nouveau plan des chaînes TV de Free et ses 16 nouveautés

Les abonnés Free peuvent désormais profiter du nouveau PDF officiel du moins de décembre listant les chaînes accessibles chez l’opérateur.

Après avoir fait l’impasse sur octobre et novembre, Free vient de mettre à jour le plan officiel de ses chaînes et services TV pour le mois de décembre 2025. Comme à chaque évolution de la grille, l’opérateur met à disposition un document PDF détaillé, pratique pour s’y retrouver parmi les centaines de chaînes accessibles sur les Freebox, leur numérotation, leur disponibilité en HD, 4K ou en replay, ainsi que leur inclusion selon les offres souscrites. Le document recense aussi l’ensemble des chaînes FAST et des services de streaming accessibles directement depuis Free TV, ainsi que les bouquets optionnels, c’est un outil utile pour vérifier rapidement sur quel canal se trouve une chaîne, ou pour suivre l’évolution de l’offre audiovisuelle de l’opérateur en cette fin d’année.

Ce nouveau plan intègre les ajustements récents opérés par Free, avec plusieurs ajouts notables en décembre comme les chaînes Rakuten TV ou encore les packs TV English Learning et Indien :

Canal 100 : Popcorn

Canal 101 : Rakuten TV Top Films

Canal 102 : Rakuten TV Action

Canal 103 : Rakuten TV Comédies

Canal 104 : Rakuten TV Romance

Canal 105 : Rakuten TV Crime

Canal 106 : 100% Comédie

Canal 252 : Ciné Gay

Canal 257 : Langlab

Canal 258 : LingoToons

Canal 259 : TinyTeen

Canal 794 : Time Now

Canal 795 : ET Now

Canal 796 : Zoom

Canal 797 : Pickleball Now

Canal 798 : Time Now Navbharat

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox