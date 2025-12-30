Critiquée, CNews devient la 1ère chaîne d’information de France en 2025 devant BFM, Canal+ exulte

Avec 3,4 % de part d’audience moyenne en 2025, CNews devient la première chaîne d’information en continu en France selon Médiamétrie.

L’année 2025 marque un tournant dans le paysage audiovisuel français. Selon les données annuelles publiées par Médiamétrie, CNews devient, pour la première fois sur une année complète, la première chaîne d’information en continu du pays avec une part d’audience moyenne de 3,4 %, devant BFMTV (2,8 %). En 2024, les deux chaînes se partageaient encore la première place. Si BFMTV revendique une audience cumulée plus élevée avec plus de 60 millions de téléspectateurs touchés en 2025 selon la chaîne, CNews profite d’un temps de visionnage moyen plus long, un élément déterminant dans le calcul de la part d’audience.

Dans un message publié à l’issue de la diffusion des chiffres, Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France, a parlé d’un résultat « jamais vu » et de « la meilleure année jamais réalisée par une chaîne d’information » dans l’Hexagone. Il met en avant une progression record sur un an, CNews étant selon lui la chaîne qui progresse le plus toutes catégories confondues. Le dirigeant souligne également une dynamique inscrite dans la durée : depuis son lancement en 2017, l’audience de CNews a été multipliée par près de six, avec une croissance enregistrée chaque année sans exception, “les critiques, il y en aura toujours. Elles relèvent de la liberté d’expression. Les faits, eux, sont clairs : les Français nous ont choisis”, a-t-il également martelé.

Du jamais vu ! CNEWS se classe officiellement 1re chaîne d’information de France sur l’ensemble de l’année 2025. Avec une part d’audience moyenne de 3,4 %, il s’agit de la meilleure année jamais réalisée par une chaîne d’information dans notre pays. Sur un an, CNEWS est la… pic.twitter.com/OUdGzawiOt — Gérald-Brice Viret 🇫🇷 (@gbviret) December 29, 2025

Sur le plan des classements globaux, CNews se positionne comme la sixième chaîne nationale, juste derrière France 5, et devance largement LCI et franceinfo parmi les chaînes d’information. Son antenne repose sur des figures identifiées du débat public comme Pascal Praud, Laurence Ferrari, Christine Kelly ou Sonia Mabrouk.

Régulièrement critiquée pour son positionnement éditorial, la patronne de France Télévisions ayant par exemple qualifié pour la première fois CNews de « chaîne d’extrême droite » en septembre dernier, l’ex-iTélé revendique toutefois une ligne assumée. « CNews est une chaîne d’opinions, avec un “s”, comme nous l’avons toujours revendiqué, et avant tout une chaîne d’information (…) Nous n’avons aucune velléité politique (…) CNews répond à tous les critères démocratiques, elle a un vrai rôle dans la société française », avait répondu son président Serge Nedjar dans Le Figaro à la suite de la polémique suscitée par Delphine Ernotte, liant directement cette approche à la forte progression d’audience. Pour le groupe Canal+, cette première place sur l’ensemble de l’année consacre une stratégie éditoriale assumée et ouvre une nouvelle phase de développement que la chaîne entend poursuivre en 2026 avec notamment le lancement récent de la petite soeur CNews Prime.

Source : Le Figaro

