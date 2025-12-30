Fibre à prix mini : Free, Sosh, B&YOU et Red by SFR, qui gagne vraiment la bataille des box internet sans TV ?

Les opérateurs français se livrent une guerre tarifaire sans précédent sur les offres dual-play, ces abonnements fibre sans télévision et sans engagement, pensés pour aller à l’essentiel. Entre Wi-Fi de dernière génération, débits toujours plus élevés et promesses de prix bas, difficile de s’y retrouver. Mais lorsqu’on regarde strictement la facture mensuelle, un vainqueur se détache nettement sur le prix au détriment des performances.

Depuis plusieurs mois, les offres fibre « sans superflu » se multiplient. L’objectif est clair : séduire les foyers qui n’utilisent plus la télévision des box et privilégient une connexion Internet performante, à prix contenu. RED by SFR, Free, Bouygues Telecom et Sosh sont aujourd’hui pleinement engagés dans cette bataille.

Red by SFR pour le prix et Bbox Pure Fibre pour la performance

Sur le terrain du prix, RED by SFR frappe le plus fort. Sa RED Box Fibre est affichée à 20,99 €/mois, sans engagement. À ce tarif, l’abonné bénéficie d’une connexion fibre jusqu’à 1 Gbit/s et d’un routeur Wi-Fi 5. C’est l’offre la moins chère du comparatif, mais aussi la plus sobre technologiquement, notamment sur la partie Wi-Fi.

Face à elle, Freebox Pop S monte d’un cran. Proposée à 23,99 €/mois, toujours sans engagement et sans TV, elle mise sur la performance : Wi-Fi 7 et débits pouvant atteindre 5 Gbit/s en fibre. Free assume ici un positionnement plus technologique, pour un surcoût d’environ trois euros par mois.

Même logique chez B&YOU Pure Fibre. À 23,99 €/mois, (bientôt 24,99€/mois), Bouygues Telecom aligne une offre très agressive sur le papier : Wi-Fi 7 également et jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant selon éligibilité. Une proposition clairement orientée vers les usages intensifs et les foyers très équipés.

De son côté, La Boîte Sosh Fibre se positionne sur la partie haute en matière de prix. Facturée 24,99 €/mois, elle repose sur la nouvelle Livebox S Wi-Fi 7 d’Orange, avec des débits allant jusqu’à 2 Gbit/s. Une offre plus chère, mais qui s’appuie sur l’infrastructure et la réputation du réseau Orange.

Au final, la réponse à la question est claire : l’offre dual-play la moins chère du marché est aujourd’hui celle de RED by SFR. Mais ce prix plancher implique des concessions techniques, notamment un Wi-Fi plus ancien et des débits inférieurs à ceux de la concurrence. À l’inverse, Free, Bouygues et Sosh proposent des box plus modernes et plus rapides, pour quelques euros de plus chaque mois.

Dans cette guerre des offres essentielles, tout dépend donc du critère prioritaire : le prix avant tout, ou la performance et le Wi-Fi de dernière génération. Un arbitrage que les consommateurs devront trancher, alors que les opérateurs affûtent déjà leurs prochaines offensives commerciales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox