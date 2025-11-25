Canal+ annonce le lancement de CNews Prime gratuitement sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom

Avec CNews Prime, Canal+ veut proposer “une couverture toujours plus complète de l’actualité aux Français ».

Le groupe Canal+ ouvre un « nouveau chapitre » pour sa chaîne d’information. Ce 25 novembre, Gérald-Brice Viret, directeur des programmes et des chaînes de Canal+, annonce sur X le lancement de CNews Prime, une nouvelle antenne 100 % digitale présentée comme la « petite sœur » de CNews ,“première chaîne d’info de France et 5ᵉ chaîne nationale”, selon le groupe.

Pensée pour compléter l’antenne linéaire, CNews Prime a pour vocation de couvrir en direct l’intégralité des grandes prises de parole et événements d’actualité, sans contrainte de grille : séances de l’Assemblée, conférences de presse, meetings, interventions officielles, mais aussi coulisses de la chaîne et contenus portés par les journalistes et figures maison.

CNews Prime est disponible gratuitement dès aujourd’hui sur les box des quatre principaux opérateurs, Free : canal 159, SFR canal 98, Orange canal 226, Bouygues Telecom canal 238 ainsi que sur Canal+ (canal 178), l’application myCanal, le site et les applications CNews sur smartphones et tablettes.

Le groupe mise sur une large distribution OTT et via les box pour installer rapidement cette nouvelle offre d’info en continu aux côtés de CNews. Au moment où nous écrivons ces lignes, la chaîne propose principalement des rediffusions. Dans un second temps, CNews Prime basculera vers son positionnement annoncé : une diffusion d’événements en direct sans interruption, destinée à relayer intégralement les temps forts institutionnels et politiques, là où la chaîne principale doit composer avec une grille plus structurée : “Nous redoublons d’effort pour proposer une couverture toujours plus complète de l’actualité aux Français”, indique par ailleurs Gérald-Brice Viret.

