Coup dur pour les abonnés Freebox, deux autres chaînes premium de Paramount devraient bientôt s’éteindre

En plus de Game One, J-One et Paramount Network, le groupe américain devrait arrêter MTV Hits et BET en France dans les prochaines semaines, soit 5 chaînes au total aujourd’hui incluses dans les offres de Free.

En pleine restructuration de ses activités en Europe mais aussi en France après la fusion avec Skydance et la suppression de 50% de ses effectifs de son pôle TV, le groupe américain Paramount a pris la décision de fermer la chaîne Game One le 31 décembre prochain mais aussi J-One, et Paramount Network, si l’information a été révélée début octobre (avec une date de fin initiale prévue ce 25 novembre), deux autres chaînes supplémentaires du groupe américain semblent également concernées par cette fermeture en France, à savoir MTV Hits ou encore BET, en atteste notamment Les Echos.

Paramount souhaite ainsi clairement concentrer ses ressources sur des marques jugées prioritaires à l’international, quitte à sacrifier certaines chaînes historiques. MTV Hits, incluse dans les offres Freebox (canal 86) et accessible dans les bouquets payants selon les opérateurs, est une chaîne entièrement consacrée à l’univers musical. Elle propose une programmation centrée sur les clips, les hits internationaux, les classements, ainsi que des émissions spéciales autour des artistes du moment. Une offre orientée pop, dance, R&B et tubes grand public, qui s’adresse clairement aux amateurs de playlists non-stop. Pour sa part, BET (Black Entertainment Television), également incluse sur les Freebox (canal 99), est quant à elle dédiée à la culture afro-américaine. Elle met en avant séries, émissions de divertissement, documentaires, musique urbaine, stand-up et événements récompensant les artistes et talents noirs, comme les BET Awards.

La fermeture de ces chaînes, si elle se confirme, marquerait donc un retrait supplémentaire de Paramount du marché linéaire français, avec un impact direct sur les abonnés Freebox qui y avaient accès via leur bouquet TV.

