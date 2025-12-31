Le saviez-vous : Free offre aux abonnés Freebox et Free Mobile un mois gratuit d’une solution complète pour se protéger

Avec cette offre, Free met en avant une solution clé en main, simple à activer et pensée pour un usage familial, afin d’accompagner ses abonnés face à des risques numériques devenus quotidiens.

Dans un contexte marqué par la multiplication des cybermenaces, Free propose à ses abonnés Freebox et Free Mobile de renforcer simplement leur sécurité numérique. L’opérateur inclut en effet un mois offert à ses solutions McAfee Sécurité, accessibles sans engagement depuis l’espace abonné.

Concrètement, Free permet à ses abonnés d’activer une protection complète couvrant aussi bien les ordinateurs que les smartphones et tablettes, qu’ils soient sous Windows, macOS, Android ou iOS. Cette offre vise à protéger non seulement les appareils, mais aussi l’identité numérique et les données personnelles des utilisateurs, de plus en plus exposées aux tentatives de phishing, aux vols d’identifiants ou aux logiciels malveillants.

Deux formules sont proposées. La première, McAfee Sécurité, permet de protéger jusqu’à cinq appareils. Elle inclut une protection antivirus, une gestion des mots de passe, un contrôle parental ainsi qu’une surveillance basique de l’identité. La seconde, McAfee Sécurité Avancé, étend la couverture à dix appareils et ajoute des fonctionnalités plus poussées, comme un VPN illimité (Free Mobile propose le sien gratuitement) et une surveillance avancée de l’identité, pensée pour détecter plus efficacement les fuites de données personnelles.

Dans les deux cas, Free offre le premier mois, ce qui permet aux abonnés de tester le service sans frais. À l’issue de cette période, l’abonnement reste facultatif et sans engagement, facturé 4,99 € par mois pour la formule cinq appareils et 6,99 € par mois pour la version avancée.

L’activation se fait directement depuis l’espace abonné Freebox ou Free Mobile, rubrique gestion des options. Une fois le service activé, il suffit de créer ou d’associer un compte McAfee pour installer la protection sur les appareils de son choix.

