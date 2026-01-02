C’est désormais fini pour 6 autres chaînes sur les Freebox et ailleurs, adieu Game One, Paramount Network, Bet et J-One

Au total 11 flux de Paramount ont cessé leur diffusion en France.

Après la fermeture de cinq chaînes MTV dans la journée du 31 décembre, le mouvement s’est poursuivi comme annoncé durant la nuit suivante. Les autres chaînes du groupe Paramount encore attendues sur le départ, Game One, Game One +1, J-One, BET et Paramount Network et Paramount Network +1, ont cessé définitivement d’émettre sur les Freebox, ainsi que chez l’ensemble des autres distributeurs français.

Cette extinction, intervenue dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, marque l’épilogue d’un vaste plan de retrait engagé par Paramount Global en Europe. Le groupe américain avait confirmé l’arrêt imminent de plusieurs de ses chaînes linéaires en France, dans un contexte de restructuration profonde de ses activités audiovisuelles à l’international, consécutive notamment à sa fusion avec Skydance.

Sur les Freebox, si le signal est désormais coupé, les chaînes concernées restent encore visibles dans la zapliste de Freebox TV et de Free TV. En tentant d’y accéder, les abonnés voient toutefois s’afficher un message indiquant clairement que la chaîne est désormais fermée,.

Avec ces fermetures successives, c’est une part significative de l’offre de divertissement et de pop culture issue du catalogue Paramount qui disparaît de la télévision linéaire française. Un mouvement qui illustre, une fois encore, la recomposition accélérée du paysage audiovisuel, au profit du streaming et de la rationalisation des portefeuilles de chaînes par les grands groupes médias.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox