Free se lance dans le rap et donne le ton pour 2026, découvrez son nouveau clip inédit, “faut rester Free, faut rester frais”

Pour marquer le début de la nouvelle année, Free a publié sur Linkedin un clip rap. Tournée dans ses locaux et portée par plusieurs dirigeants du groupe, cette vidéo pose le ton pour 2026, rester Free.

Free surprend en adoptant les codes du rap. Dans un clip vidéo tourné dans les locaux de l’opérateur et diffusé sur Linkedin, le slogan « Faut rester Free, faut rester frais » est scandé sur une instru urbaine, dans un format inhabituel pour un acteur du secteur télécom.

Au fil des plans, plusieurs figures du groupe apparaissent à l’écran. On y reconnaît Xavier Niel, fondateur de Free, Aude Durand, directrice générale déléguée de Iliad, Thomas Reynaud, directeur général du groupe, ainsi que Nicolas Thomas, directeur général de Free. Le clip enchaîne les plans rythmés, joue sur l’autodérision et les références culturelles, et met en avant l’ADN historique de Free : liberté, impertinence et proximité avec ses abonnés. Sans annoncer de nouvelle offre précise, la vidéo semble s’inscrire clairement dans une stratégie d’image, visant à renforcer la connivence avec un public jeune et très présent sur les réseaux sociaux. Sa vocation reste toutefois incertaine, s’agit-il d’un égo trip pour une communication dédiée au réseau social professionnel, ou d’une réalisation destinée à être vue par les abonnés et le public de manière plus large ?

Sur son post Linkedin, Free annonce en tout cas la couleur : “En 2026, on vous promet une chose : on va rester Free, on va rester Frais. En 2025, on a encore prouvé qu’on ne faisait rien comme tout le monde : sur le réseau, dans les boutiques, en Free Proxi, dans la tech. On a innové, osé, bousculé les règles : sans jamais perdre l’essentiel. Pour lancer 2026, on a voulu le dire à notre façon. Avec un clip de rap qui nous ressemble, tourné avec celles et ceux qui font Free au quotidien”.

Au micro, c’est Rassam Yaghmaei, aujourd’hui Directeur Talent et Culture chez Free, qui interprète le morceau, confirmant également son passé/présent de rappeur. Une initiative originale qui illustre, une nouvelle fois, la culture décalée et assumée de Free.

